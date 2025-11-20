על פי כתב האישום, הקשר החל לאחר שסוכן איראני פנה לנאשם בעת שירותו הצבאי, והציע לו לבצע משימות שונות תמורת כסף
כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע באשמה שביצע משימות ריגול עבור איראן
כתב אישום הוגש היום נגד רפאל ראובני, תושב באר שבע בן 21, בגין קיום קשר עם סוכנים איראנים וביצוע משימות בהכוונתם, בתמורה לתשלום כספי. הוא נעצר במהלך חודש אוקטובר על ידי כוחות הביטחון.
על פי כתב האישום, לפני מספר שבועות, בעת שירותו הצבאי, פנה אליו סוכן איראני באמצעות הטלגרם והציע לו לבצע משימות שונות תמורת כסף. ראובני נענה להצעה.
בין המשימות שביצע, הוא העביר למפעיליו צילומים שונים שביצע בעיר מגוריו. כמו כן, הוא נשלח לסופרמרקט בעיר כדי לרכוש חבילת סיגריות, להטמין אותה בפארק יחד עם שטר של 20 ש"ח ופתק עליו כתוב "לך לירדן".
