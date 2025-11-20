כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע באשמה שביצע משימות ריגול עבור איראן

כתב אישום הוגש היום נגד רפאל ראובני, תושב באר שבע בן 21, בגין קיום קשר עם סוכנים איראנים וביצוע משימות בהכוונתם, בתמורה לתשלום כספי. הוא נעצר במהלך חודש אוקטובר על ידי כוחות הביטחון.

על פי כתב האישום, לפני מספר שבועות, בעת שירותו הצבאי, פנה אליו סוכן איראני באמצעות הטלגרם והציע לו לבצע משימות שונות תמורת כסף. ראובני נענה להצעה.