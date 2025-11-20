כניסה
משרד המשפטים יחויב לפרסם, בתוך 30 ימים מכניסתו של החוק לתוקף, את כל הרשומות, המסמכים, ההתקשרויות וחומרי החקירה הבלתי מסווגים הקשורים לג'פרי אפשטיין

אורן שלום | 20 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ חתם הלילה על החוק לשחרור תיקי אפשטיין

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתם הלילה על החוק לשחרור התיקים הנוגעים לחקירתו של ג'פרי אפשטיין, לאחר שזה אושר בקונגרס.

לאחר החתימה כתב טראמפ ב-Truth Social: "ג'פרי אפשטיין, שהואשם על-ידי משרד המשפטים של טראמפ ב-2019, לא על ידי הדמוקרטים, היה דמוקרט לכל אורך חייו, תרם אלפי דולרים לפוליטיקאים דמוקרטים, והיה קשור בקשר עמוק עם דמויות דמוקרטיות רבות ומוכרות [...]

"בהנחייתי, משרד המשפטים כבר העביר לקונגרס כמעט חמישים אלף עמודים של מסמכים. אל תשכחו – ממשל ביידן לא העביר אפילו תיק אחד או עמוד אחד הקשור לדמוקרט אפשטיין, ואף לא דיבר עליו מעולם".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 30 בינואר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

