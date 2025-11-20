האם צבא לבנון מסייע לחיזבאללה?

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי קיימת אפשרות לפיה צבא לבנון מסייע לחיזבאללה. על פי הערכות, רבים מהחיילים המשרתים בצבא לבנון הם שיעים.

אותם גורמים מציינים כי בישראל קיים חשד לפיו הצבא הלבנוני מטעה את האמריקנים, מסתיר מידע ואינו מספק דיווחים מדויקים על פעולותיו נגד חיזבאללה. לדבריהם, פעילות פירוק הנשק של הצבא מצומצמת מאוד, והוא יוצר מצג שווא של אכיפה נחושה לכאורה של הסכם הפסקת האש.