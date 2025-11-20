גורמים צבאיים מסרו כי לאחרונה זוהו מקרים בהם חיילים בצבא לבנון העבירו ציוד של חיזבאללה בכלי רכב צבאיים, וכי הצבא מעלים עין מהכנסת כלי הנדסה של הארגון לאתרים ששימשו אותו בעבר. גורמים בכירים בישראל מציינים כי קיים חשד לפיו צבא לבנון מטעה את האמריקנים ומסתיר מהם מידע
יוני בן מנחם | 20 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
האם צבא לבנון מסייע לחיזבאללה?
גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי קיימת אפשרות לפיה צבא לבנון מסייע לחיזבאללה. על פי הערכות, רבים מהחיילים המשרתים בצבא לבנון הם שיעים.
אותם גורמים מציינים כי בישראל קיים חשד לפיו הצבא הלבנוני מטעה את האמריקנים, מסתיר מידע ואינו מספק דיווחים מדויקים על פעולותיו נגד חיזבאללה. לדבריהם, פעילות פירוק הנשק של הצבא מצומצמת מאוד, והוא יוצר מצג שווא של אכיפה נחושה לכאורה של הסכם הפסקת האש.
לדבריהם, ישראל נאלצה להגביר בשבועות האחרונים את התקיפות בלבנון כדי לבלום את התעצמותו הצבאית של חיזבאללה, אך פעולות אלה עדיין אינן מספיקות. גורם ביטחוני בכיר אמר: "אנו מתקרבים מאוד לפעולה נרחבת של צה"ל בלבנון כדי לצמצם את כוחו הצבאי של חיזבאללה, וממתינים להחלטת הדרג המדיני".
