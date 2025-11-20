כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים צבאיים מסרו כי לאחרונה זוהו מקרים בהם חיילים בצבא לבנון העבירו ציוד של חיזבאללה בכלי רכב צבאיים, וכי הצבא מעלים עין מהכנסת כלי הנדסה של הארגון לאתרים ששימשו אותו בעבר. גורמים בכירים בישראל מציינים כי קיים חשד לפיו צבא לבנון מטעה את האמריקנים ומסתיר מהם מידע

יוני בן מנחם | 20 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

האם צבא לבנון מסייע לחיזבאללה?

גורמים ביטחוניים בכירים טוענים כי קיימת אפשרות לפיה צבא לבנון מסייע לחיזבאללה. על פי הערכות, רבים מהחיילים המשרתים בצבא לבנון הם שיעים.

אותם גורמים מציינים כי בישראל קיים חשד לפיו הצבא הלבנוני מטעה את האמריקנים, מסתיר מידע ואינו מספק דיווחים מדויקים על פעולותיו נגד חיזבאללה. לדבריהם, פעילות פירוק הנשק של הצבא מצומצמת מאוד, והוא יוצר מצג שווא של אכיפה נחושה לכאורה של הסכם הפסקת האש.

לדבריהם, ישראל נאלצה להגביר בשבועות האחרונים את התקיפות בלבנון כדי לבלום את התעצמותו הצבאית של חיזבאללה, אך פעולות אלה עדיין אינן מספיקות. גורם ביטחוני בכיר אמר: "אנו מתקרבים מאוד לפעולה נרחבת של צה"ל בלבנון כדי לצמצם את כוחו הצבאי של חיזבאללה, וממתינים להחלטת הדרג המדיני".

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025 | צילום: KAWNAT HAJU/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל ברצועה
צה״ל חיסל חוליית מחבלים שיצאה מתשתית טרור תת-קרקעית ברפיח

צוות מגזין אפוק

כוחות חטיבת הנח"ל הפועלים ברפיח זיהו חמישה מחבלים; חיל האוויר חיסל אותם

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב דונאלד טראמפ במהלך פגישתם בוושינגטון, 19 בנובמבר 2025
בן סלמאן לא ממהר לקדם נורמליזציה; טראמפ לא מוותר

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל טוענים כי יורש העצר הסעודי מעדיף להמתין להתפתחויות בזירה הישראלית והאזורית; טראמפ מצידו עדיין שומר מספר קלפים שיוכלו לשמש להפעלת לחץ בנושא

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא ארה''ב, דונלד טראמפ
לשכת הנשיאות של אוקראינה הודיעה כי קיבלה טיוטה של התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

דורון פסקין

לפי ההודעה, זלנסקי צפוי לקיים בימים הקרובים שיחות עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בשלב זה עדיין לא פורסמו באופן רשמי פרטי התוכנית

שר המשפטים, יריב לוין, 9 ביולי 2023
שר המשפטים מינה את השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי על החקירה בנושא שדה תימן

אורן שלום

לפי הודעתו של יריב לוין, בן חמו יקבל את סמכויות היועמ"שית בנוגע לחקירת הפרשה, עד שתוסר ממנה המניעה לעסוק בנושא

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024
פזשכיאן: בשל משבר המים, העברת הבירה מטהראן למקום אחר היא צעד הכרחי

דורון פסקין

נשיא איראן מתריע כי שקיעת הקרקע, המחסור במים והריכוז האדיר של האוכלוסייה בטהראן יוצרים מצב בלתי אפשרי. "כשאמרנו בעבר שאנחנו רוצים להעביר את הבירה, פשוט לא היה לנו כסף. אחרת, כבר היינו עושים זאת. אבל עכשיו זו כבר לא בחירה – זה כורח"

משטרת ישראל, 26 בפברואר 2024
כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע באשמה שביצע משימות ריגול עבור איראן

צוות מגזין אפוק

על פי כתב האישום, הקשר החל לאחר שסוכן איראני פנה לנאשם בעת שירותו הצבאי, והציע לו לבצע משימות שונות תמורת כסף

שתפו: