החקירה בשטח נמשכת. שני פצועים פונו לבית חולים סורוקה במצב קל
גל שריפות הלילה בבנייני מגורים בבאר שבע; הממצאים בזירות מעידים על הצתות
הלילה פרצו שריפות בכתשעה בנייני מגורים בבאר שבע. כ-15 לכודים חולצו על ידי לוחמי האש.
ממד"א נמסר כי הוענק טיפול רפואי ראשוני בזירות ופונו לבית חולים סורוקה שני נפגעים במצב קל, בהם אישה בת 48 וגבר בן 46.
מדוברות כבאות והצלה, מחוז דרום, נמסר כי "לאחר חקירה של הזירות על ידי חוקרי הדלקות של כבאות והצלה לישראל, נמצא כי כלל הזירות תואמות ממצאי הצתה. צוות חקירה של מחוז דרום ממשיך במקום לבחינת נסיבות האירועים".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו