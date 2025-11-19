בסרטון שפורסם בעמוד הפייסבוק של מיליציית "הכוחות העממיים" ברפיח המתנגדת לחמאס, נראה סגנו של אבו שבאב מתדרך את לוחמיו: "נלך צעד צעד, מבית לבית, מרחוב לרחוב עד שננקה את כל רפיח"
דורון פסקין | 19 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
מיליציית אבו שבאב: נתחיל לבצע פשיטות יומיות במסגרת השתתפותנו במועצת השלום
חשבון הפייסבוק של יאסר אבו שבאב, העומד בראש מיליציית "הכוחות העממיים" ברפיח המתנגדת לחמאס, פרסם אתמול סרטון שבו נראה סגנו, ע'סאן א-דהיני, מעביר תדרוך ללוחמי הארגון.
בסרטון אומר א-דהיני ללוחמיו כי עליהם להיערך "לחסל את הטרור ולהגן על בני עמנו […] ננקה את רפיח גרגר חול אחר גרגר חול. נלך צעד צעד, מבית לבית, מרחוב לרחוב עד שננקה את כל רפיח".
בסרטון נראה א-דהיני כשמולו עשרות חמושים, חלקם רעולי פנים, המצוידים בנשק קל. הוא מודיע להם כי "החל ממחר נבצע פשיטות יומיות".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו