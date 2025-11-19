כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בסרטון שפורסם בעמוד הפייסבוק של מיליציית "הכוחות העממיים" ברפיח המתנגדת לחמאס, נראה סגנו של אבו שבאב מתדרך את לוחמיו: "נלך צעד צעד, מבית לבית, מרחוב לרחוב עד שננקה את כל רפיח"

דורון פסקין | 19 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מיליציית אבו שבאב: נתחיל לבצע פשיטות יומיות במסגרת השתתפותנו במועצת השלום

חשבון הפייסבוק של יאסר אבו שבאב, העומד בראש מיליציית "הכוחות העממיים" ברפיח המתנגדת לחמאס, פרסם אתמול סרטון שבו נראה סגנו, ע'סאן א-דהיני, מעביר תדרוך ללוחמי הארגון.

בסרטון אומר א-דהיני ללוחמיו כי עליהם להיערך "לחסל את הטרור ולהגן על בני עמנו […] ננקה את רפיח גרגר חול אחר גרגר חול. נלך צעד צעד, מבית לבית, מרחוב לרחוב עד שננקה את כל רפיח".

בסרטון נראה א-דהיני כשמולו עשרות חמושים, חלקם רעולי פנים, המצוידים בנשק קל. הוא מודיע להם כי "החל ממחר נבצע פשיטות יומיות".

ע'סאן א-דהיני, סגן מיליציית אבו שבאב, מעביר תדרוך ללוחמי המיליצייה

ע'סאן א-דהיני, סגן מיליציית אבו שבאב, מעביר תדרוך ללוחמי המיליצייה | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות צה"ל ברצועה
צה״ל חיסל חוליית מחבלים שיצאה מתשתית טרור תת-קרקעית ברפיח

צוות מגזין אפוק

כוחות חטיבת הנח"ל הפועלים ברפיח זיהו חמישה מחבלים; חיל האוויר חיסל אותם

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא ארה"ב דונאלד טראמפ במהלך פגישתם בוושינגטון, 19 בנובמבר 2025
בן סלמאן לא ממהר לקדם נורמליזציה; טראמפ לא מוותר

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל טוענים כי יורש העצר הסעודי מעדיף להמתין להתפתחויות בזירה הישראלית והאזורית; טראמפ מצידו עדיין שומר מספר קלפים שיוכלו לשמש להפעלת לחץ בנושא

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא ארה''ב, דונלד טראמפ
לשכת הנשיאות של אוקראינה הודיעה כי קיבלה טיוטה של התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

דורון פסקין

לפי ההודעה, זלנסקי צפוי לקיים בימים הקרובים שיחות עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בשלב זה עדיין לא פורסמו באופן רשמי פרטי התוכנית

שר המשפטים, יריב לוין, 9 ביולי 2023
שר המשפטים מינה את השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי על החקירה בנושא שדה תימן

אורן שלום

לפי הודעתו של יריב לוין, בן חמו יקבל את סמכויות היועמ"שית בנוגע לחקירת הפרשה, עד שתוסר ממנה המניעה לעסוק בנושא

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024
פזשכיאן: בשל משבר המים, העברת הבירה מטהראן למקום אחר היא צעד הכרחי

דורון פסקין

נשיא איראן מתריע כי שקיעת הקרקע, המחסור במים והריכוז האדיר של האוכלוסייה בטהראן יוצרים מצב בלתי אפשרי. "כשאמרנו בעבר שאנחנו רוצים להעביר את הבירה, פשוט לא היה לנו כסף. אחרת, כבר היינו עושים זאת. אבל עכשיו זו כבר לא בחירה – זה כורח"

משטרת ישראל, 26 בפברואר 2024
כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע באשמה שביצע משימות ריגול עבור איראן

צוות מגזין אפוק

על פי כתב האישום, הקשר החל לאחר שסוכן איראני פנה לנאשם בעת שירותו הצבאי, והציע לו לבצע משימות שונות תמורת כסף

שתפו: