אין נפגעים בקרב הכוחות; בצה״ל מדגישים כי מדובר בהפרה של הפסקת האש
מחבלים ירו לעבר כוחות צה"ל בחאן יונס; חיל האוויר תוקף מטרות ברחבי הרצועה
דובר צה"ל עדכן כי מספר מחבלים פתחו בירי לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בחאן יונס. אין נפגעים לכוחות צה"ל.
בתגובה לירי החל חיל האוויר לתקוף מטרות של חמאס ברחבי רצועת עזה. בהודעת צה"ל נמסר כי הירי מהווה הפרה של הסכם הפסקת האש.
מוקדם יותר הודיע צה"ל על מקרה נוסף בו כוחות צוות הקרב של חטיבת 'כרמלי' זיהו מספר מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות הפרוסים בצפון רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות ירו וחיסלו מחבל להסרת האיום.
