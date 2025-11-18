דיווחים בלבנון: ארה"ב ביטלה את ביקור מפקד הצבא בוושינגטון בשל "חוסר שביעות רצון" מהמאמץ לפרק את חיזבאללה מנשקו

דיווחים בתקשורת הלבנונית טוענים כי ארה"ב ביטלה את ביקורו המתוכנן של מפקד צבא לבנון, רודולף הייכל, בוושינגטון, ובכלל זה הפגישות שתואמו לו עם גורמים אמריקניים וקבלת הפנים שתוכננה בשגרירות לבנון. לא נמסר מועד מדויק של כל הביקור, אך צוין כי חלק מהפגישות תוכננו להיום.

על פי ערוץ הטלוויזיה "אלג'דיד", הביטול נובע מ"חוסר שביעות רצון" של הממשל האמריקני ממה שהוא מגדיר כ"אזלת יד של הצבא במשימות שנועדו לפרוק את חיזבאללה מנשקו". אלג'דיד נחשב לאחד אחד הערוצים המרכזיים והמשפיעים בלבנון, והוא מזוהה מסורתית עם קו ביקורתי ואופוזיציוני כלפי הממסד הפוליטי, ובפרט כלפי המפלגות הוותיקות ששלטו במדינה עד הקמת הממשלה הנוכחית.