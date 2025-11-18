כניסה
משרד ראש הממשלה באנגלית הגיב להחלטת מועצת הביטחון לאשר את התוכנית האמריקנית לרצועת עזה. טראמפ הגיב הלילה: "זה ייחשב לאחד האישורים הגדולים בתולדות האו"ם"; בריטניה קוראת להגביר כעת את הסיוע ההומניטרי לרצועה

אורן שלום | 18 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

משרד ראש הממשלה: "קוראים לשכנינו לנרמל יחסים עם ישראל ולהצטרף אלינו בגירוש חמאס ותומכיו מהאזור"

הלילה אישרה מועצת הביטחון של האו"ם, ברוב של 13 מתוך 15 חברות, את ההחלטה האמריקנית המאמצת את תוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לרצועת עזה. רוסיה וסין נמנעו ולא הפעילו וטו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הגיב להחלטה בפוסט שפרסם ב-Truth Social: "מזל טוב לעולם על ההצבעה המדהימה זה עתה במועצת הביטחון של האו"ם, המכירה ומאשרת את מועצת השלום, שאעמוד בראשה, ושתכלול את המנהיגים החזקים והמוערכים ביותר ברחבי העולם.

"זה ייחשב לאחד האישורים הגדולים בתולדות האו"ם, יוביל לעוד ועוד שלום ברחבי העולם, והוא רגע בעל משמעות היסטורית אמיתית [...] חברי המועצה, ועוד הכרזות מרגשות רבות, יפורסמו בשבועות הקרובים".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ | צילום: מעיין טואף, לע"מ

