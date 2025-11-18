מועצת הביטחון של האו"ם אישרה את התוכנית האמריקנית; ארה"ב תנסה להשלים את הרכבת הכוח הבין לאומי

הלילה אישרה מועצת הביטחון של האו"ם, ברוב של 13 מתוך 15 חברות, את ההחלטה האמריקנית המאמצת את תוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לרצועת עזה. רוסיה וסין נמנעו ולא הפעילו וטו.

גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי החלטת מועצת הביטחון, הכוללת בתוכה אישור להצבת כוחות בין-לאומיים ברצועה, היא הישג מדיני של טראמפ, אשר הצליח להתגבר על התנגדות רוסיה וסין.