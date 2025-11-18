ההחלטה עברה ברוב של 13 מדינות מתוך 15, רוסיה וסין נמנעו. גורמים בכירים בישראל מציינים כי ההחלטה צפויה לעודד מדינות שסירבו בעבר לשלוח כוחות – להצטרף לכוח, אך עם זאת חמאס צפוי לנסות לסכל את המהלך בשטח ולא ברור אם לכוח החדש תהיה יכולת אמיתית לפרק את הארגון מנשקו
יוני בן מנחם | 18 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
מועצת הביטחון של האו"ם אישרה את התוכנית האמריקנית; ארה"ב תנסה להשלים את הרכבת הכוח הבין לאומי
הלילה אישרה מועצת הביטחון של האו"ם, ברוב של 13 מתוך 15 חברות, את ההחלטה האמריקנית המאמצת את תוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לרצועת עזה. רוסיה וסין נמנעו ולא הפעילו וטו.
גורמים מדיניים בירושלים אומרים כי החלטת מועצת הביטחון, הכוללת בתוכה אישור להצבת כוחות בין-לאומיים ברצועה, היא הישג מדיני של טראמפ, אשר הצליח להתגבר על התנגדות רוסיה וסין.
לדבריהם, ההחלטה באו"ם מאפשרת לארה"ב להתקדם בהרכבתו, וצפויה לעודד מדינות שסירבו בעבר לשלוח כוחות להשתתף בו. אינדונזיה ואזרבייג'ן צפויות להיות המדינות הראשונות שיסכימו לשלוח חיילים. מנגד, מדינות ערביות כמו מצרים, ירדן, איחוד האמירויות וסעודיה עדיין מסרבות בשלב זה לשלוח חיילים לרצועה.
