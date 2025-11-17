נשיא ארה"ב נשאל בשיחה עם כתבים האם ימכור את המטוסים לסעודיה והשיב בחיוב. "הסעודים היו בעלי ברית נהדרים"
טראמפ: נמכור מטוסי F-35 לסעודיה
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אישר הלילה כי ארה"ב מתכוונת למכור לסעודיה מטוסי F-35.
טראמפ נשאל על ידי כתבת בבית הלבן האם ימכור מטוסי F-35 לסעודיה והשיב בחיוב. לדבריו, הסעודים "היו בעלי ברית נהדרים, הם חייבים לחבב אותנו מאוד... תראי את הסיטואציה עם איראן, מה שעשינו. מחקנו את היכולת הגרעינית שלהם. כן, אני אומר שאכן נעשה את זה, אנחנו נמכור F-35".
דבריו של טראמפ מגיעים לפני פגישתו הצפויה מחר בבית הלבן עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן. זה יהיה ביקורו הראשון של בן סלמאן בבית הלבן מאז תחילת הקדנציה הנוכחית של טראמפ.
