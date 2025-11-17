טראמפ: נמכור מטוסי F-35 לסעודיה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אישר הלילה כי ארה"ב מתכוונת למכור לסעודיה מטוסי F-35.

טראמפ נשאל על ידי כתבת בבית הלבן האם ימכור מטוסי F-35 לסעודיה והשיב בחיוב. לדבריו, הסעודים "היו בעלי ברית נהדרים, הם חייבים לחבב אותנו מאוד... תראי את הסיטואציה עם איראן, מה שעשינו. מחקנו את היכולת הגרעינית שלהם. כן, אני אומר שאכן נעשה את זה, אנחנו נמכור F-35".