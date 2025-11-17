דוח בקונגרס האמריקני: סין מחבלת בסנקציות העולמיות

דוח חדש של ועדת הקונגרס הדו-מפלגתית לסקירה כלכלית וביטחונית של יחסי ארה"ב-סין קובע כי סין פועלת באופן שיטתי ומתמשך לערעור יעילותם של כלי המדיניות הכלכלית של ארה"ב ובעלות בריתה, באמצעות חיזוק יציבותם של המשטרים המבודדים ברחבי העולם.

לפי הדוח, סין משמשת כ"מאפשרת המכריעה" של התחמקות מסנקציות מצד "ציר האוטוקרטיות" – רוסיה, איראן וצפון קוריאה. את הדוח פרסמה הוועדה ביום שישי האחרון. תפקיד הוועדה הוא להמליץ לקונגרס בנוגע להשלכות הביטחוניות של קשרי הכלכלה והסחר בין שתי המדינות.