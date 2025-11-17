לפי דוח שפרסמה ועדת הקונגרס לסקירה כלכלית וביטחונית של יחסי ארה"ב-סין, המשטר הסיני פועל באופן שיטתי לערעור יעילותן של הסנקציות האמריקניות. לפי הוועדה, סין הקימה תשתית פיננסית חלופית ובין היתר מסייעת למימון פעולותיה התוקפניות של איראן
דורון פסקין | 17 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דוח בקונגרס האמריקני: סין מחבלת בסנקציות העולמיות
דוח חדש של ועדת הקונגרס הדו-מפלגתית לסקירה כלכלית וביטחונית של יחסי ארה"ב-סין קובע כי סין פועלת באופן שיטתי ומתמשך לערעור יעילותם של כלי המדיניות הכלכלית של ארה"ב ובעלות בריתה, באמצעות חיזוק יציבותם של המשטרים המבודדים ברחבי העולם.
לפי הדוח, סין משמשת כ"מאפשרת המכריעה" של התחמקות מסנקציות מצד "ציר האוטוקרטיות" – רוסיה, איראן וצפון קוריאה. את הדוח פרסמה הוועדה ביום שישי האחרון. תפקיד הוועדה הוא להמליץ לקונגרס בנוגע להשלכות הביטחוניות של קשרי הכלכלה והסחר בין שתי המדינות.
בדוח נכתב כי "סין נוקטת פעולות מתמשכות המאפשרות התחמקות מסנקציות כלכליות, פיננסיות וממגבלות יצוא שהטילו ארה"ב וגופים רב-צדדיים, במטרה להעצים את השפעתה על מדינות חברות הציר".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו