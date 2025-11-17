לטענת הזרוע הצבאית של ארגון "ועדות ההתנגדות העממית הפלסטינית", הנחשב לשלישי בכוחו ברצועה, כוח ישראלי מיוחד חדר למרכז הרצועה וחיסל את ואסים עבד אל-באסט עבד אל-האדי שלקח חלק במלחמה מול ישראל
17 בנובמבר 2025
ארגון טרור ברצועת עזה טוען כי ישראל פעלה מחוץ לקו הצהוב וחיסלה מפקד בכיר בארגון
הזרוע הצבאית של ארגון הטרור העזתי "ועדות ההתנגדות העממית הפלסטינית", טענה היום בהודעה שפרסמה כי יחידה של "כוחות מיוחדים ישראלים" חדרה למרכז רצועת עזה וחיסלה אחד ממפקדיהם הבכירים. לפי הודעת הארגון, המחוסל הוא ואסים עבד אל-באסט עבד אל-האדי.
בהודעה נמסר כי עבד אל-באסט, המכונה אבו אל-עבד, מילא "תפקיד בולט במשימות ג'יהאדיסטיות רבות במהלך מערכת מבול אל-אקצא (המלחמה עם ישראל, ד"פ) ופעל יחד עם פעילים ממגוון הפלגים הפלסטיניים ליצירת "תמונה מאוחדת של פעולה ג'יהאדיסטית משותפת".
לפי דיווחים המיוחסים לעדי ראייה בכלי תקשורת ערביים, מכונית ובה כמה חמושים עצרה אדם ברחוב סלאח א-דין, הציר הראשי באזור אל-מע'אזי במרכז הרצועה, מחוץ לקו הצהוב, ופתחה לעברו באש. לאחר מכן נמלטו היורים מזרחה, לכיוון האזור שבו פועלים כוחות צה"ל. יצוין כי מלבד הודעת הארגון, אין כל אישור ישראלי לכך שישראל היא שביצעה את החיסול.
