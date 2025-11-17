נשיא ארה"ב הורה הלילה על הצעד לאחר שהתנגד אליו בעבר: "אין לנו מה להסתיר. הגיע הזמן להתקדם מהתרמית שמקדמים הדמוקרטים"
טראמפ קרא לרפובליקנים להצביע בעד חשיפת התיקים בפרשת אפשטיין
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קרא אתמול לרפובליקנים בבית הנבחרים להצביע בעד החלטה הצפויה לעלות השבוע, המורה על פרסום התיקים הקשורים למורשע המנוח בעבירות מין ג'פרי אפשטיין. זאת לאחר שהתנגד לכך בעבר.
"על הרפובליקנים בבית הנבחרים להצביע לשחרור תיקי אפשטיין, משום שאין לנו מה להסתיר, והגיע הזמן להתקדם מתרמית הדמוקרטים שמבוצעת על ידי המשוגעים מהשמאל הרדיקלי כדי להסיט את תשומת הלב מההצלחה הגדולה של המפלגה הרפובליקנית, כולל הניצחון האחרון שלנו על 'ההשבתה הדמוקרטית'", כתב טראמפ בפוסט ב-Truth Social.
הוא ציין כי "משרד המשפטים כבר העביר לציבור עשרות אלפי עמודים בנושא 'אפשטיין', בוחן פעילים דמוקרטים שונים (ביל קלינטון, ריד הופמן, לארי סאמרס וכו') ואת קשריהם לאפשטיין, וועדת הפיקוח של בית הנבחרים יכולה לקבל כל מה שמגיע לה כחוק, זה לא אכפת לי!
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו