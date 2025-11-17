טראמפ קרא לרפובליקנים להצביע בעד חשיפת התיקים בפרשת אפשטיין

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קרא אתמול לרפובליקנים בבית הנבחרים להצביע בעד החלטה הצפויה לעלות השבוע, המורה על פרסום התיקים הקשורים למורשע המנוח בעבירות מין ג'פרי אפשטיין. זאת לאחר שהתנגד לכך בעבר.

"על הרפובליקנים בבית הנבחרים להצביע לשחרור תיקי אפשטיין, משום שאין לנו מה להסתיר, והגיע הזמן להתקדם מתרמית הדמוקרטים שמבוצעת על ידי המשוגעים מהשמאל הרדיקלי כדי להסיט את תשומת הלב מההצלחה הגדולה של המפלגה הרפובליקנית, כולל הניצחון האחרון שלנו על 'ההשבתה הדמוקרטית'", כתב טראמפ בפוסט ב-Truth Social.