לפי הדיווחים, הגנרל עבד א-רצ'א שהלאאי שאחראי על הזירה התימנית מטעם איראן ושהה בה עד לפני כשנה, שב לשם לאחרונה בעקבות סכסוכים פנימיים בקרב החות'ים וניסיון איראני למקסם את תרומתם של החות'ים לאחר המכות שספג הציר השיעי

דורון פסקין | 17 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

דיווחים ערביים: אחד הקצינים הבכירים בטהראן נשלח לתימן כדי להשליט סדר בשורות החות'ים

בשבועות האחרונים דיווחו שורה של כלי תקשורת ערביים, בהם א-שרק אלאווסט הסעודי ו"ארם ניוז" האמירתי, כי איראן השיבה בחשאי לתימן את הגנרל עבד א-רצ'א שהלאאי, מן הבכירים בקציני כוח קודס, לאחר כשנה שבה שהה בטהראן. לפי הדיווחים, הוא שהה בתימן במשך כעשור ושב לאיראן לפני כשנה.

עוד דווח כי הוא הצליח לשוב לצנעא באמצעות רשת הברחות, במטרה "להחזיר את המשמעת" למנגנונים הצבאיים והמודיעיניים של החות'ים ולייצב מחדש את האחיזה האיראנית בזירה, שנעשתה חשובה אף יותר עבור טהראן בעקבות המכות שספגה בלבנון ובסוריה.

אף שהדיווחים טרם אושרו רשמית לא בידי טהראן ולא מצד החות'ים, גורמים שאינם נוטים לפרסם פומבית מידע רגיש מסוג זה, העובדה שמספר רב של כלי תקשורת תימניים וערביים, חלקם בעלי מקורות מבוססים במערכת הביטחון התימנית, מציגים תמונה עקבית על חזרתו לתימן, מחזקת את ההערכה כי מדובר בהתפתחות ממשית ולא בשמועה חולפת.

חיילים חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025

חיילים חות'ים בצנעא, 25 בינואר 2025 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

