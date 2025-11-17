דיווחים ערביים: אחד הקצינים הבכירים בטהראן נשלח לתימן כדי להשליט סדר בשורות החות'ים

בשבועות האחרונים דיווחו שורה של כלי תקשורת ערביים, בהם א-שרק אלאווסט הסעודי ו"ארם ניוז" האמירתי, כי איראן השיבה בחשאי לתימן את הגנרל עבד א-רצ'א שהלאאי, מן הבכירים בקציני כוח קודס, לאחר כשנה שבה שהה בטהראן. לפי הדיווחים, הוא שהה בתימן במשך כעשור ושב לאיראן לפני כשנה.

עוד דווח כי הוא הצליח לשוב לצנעא באמצעות רשת הברחות, במטרה "להחזיר את המשמעת" למנגנונים הצבאיים והמודיעיניים של החות'ים ולייצב מחדש את האחיזה האיראנית בזירה, שנעשתה חשובה אף יותר עבור טהראן בעקבות המכות שספגה בלבנון ובסוריה.