דובר הממשלה הגרמנית הודיע כי הסרת האמברגו החלקי מגיעה בעקבות הפסקת האש ברצועה, הניסיונות להשגת שלום והגברת הסיוע ההומניטרי. שר החוץ סער: "קורא לממשלות אחרות לאמץ החלטות דומות"
דורון פסקין | 17 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
גרמניה הודיעה על הסרת הגבלות יצוא הנשק לישראל
גרמניה תסיר את ההגבלות על יצוא נשק לישראל, שהוטלו באוגוסט עקב המלחמה ברצועת עזה, כך הכריז היום דובר הממשלה הגרמנית, סטפן קורנליוס. לפי ההודעה, שפורסמה בכלי תקשורת גרמניים, ההגבלות יוסרו החל מה-24 בנובמבר.
קורנליוס נימק את הסרת ההגבלות בקיומה של הפסקת האש בין ישראל לחמאס מאז ה-10 באוקטובר ו"התייצבותה בשבועות האחרונים". הוא הזכיר גם את המאמצים להשיג שלום בר-קיימא ואת הסיוע ההומניטרי המוגבר ברצועת עזה כגורמים שהביאו להחלטת הממשלה הגרמנית על הסרת האמברגו החלקי על יצוא הנשק.
לפי ההודעה, הממשלה הפדרלית "תחזור כעת באופן כללי לבחינת כל מקרה לגופו בנוגע לייצוא נשק ותגיב להתפתחויות נוספות". לדבריו, ממשלת גרמניה מחויבת להשגת שלום בר-קיימא המאפשר לישראלים ולפלסטינים "לחיות בכבוד, שלום וביטחון".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו