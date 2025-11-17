גרמניה הודיעה על הסרת הגבלות יצוא הנשק לישראל

גרמניה תסיר את ההגבלות על יצוא נשק לישראל, שהוטלו באוגוסט עקב המלחמה ברצועת עזה, כך הכריז היום דובר הממשלה הגרמנית, סטפן קורנליוס. לפי ההודעה, שפורסמה בכלי תקשורת גרמניים, ההגבלות יוסרו החל מה-24 בנובמבר.

קורנליוס נימק את הסרת ההגבלות בקיומה של הפסקת האש בין ישראל לחמאס מאז ה-10 באוקטובר ו"התייצבותה בשבועות האחרונים". הוא הזכיר גם את המאמצים להשיג שלום בר-קיימא ואת הסיוע ההומניטרי המוגבר ברצועת עזה כגורמים שהביאו להחלטת הממשלה הגרמנית על הסרת האמברגו החלקי על יצוא הנשק.