כלי תקשורת בסעודיה דיווחו על מספר ביקורים של בכירי הממשל הסעודי בוושינגטון לקראת הפגישה הצפויה, מה שמעיד על החשיבות שלה בעיני בית המלוכה – משדרוג היחסים האסטרטגיים, דרך מאמצי הייצוב האזוריים ועסקת ה-35-F, ועד השאיפה הסעודית להוביל מתווה חדש לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני
יוני בן מנחם | 17 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
כיצד סעודיה רואה את פגישת בן סלמאן עם טראמפ?
מחר צפויים להיפגש בבית הלבן יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
כלי תקשורת בסעודיה פרסמו כי בשבועות האחרונים הגיעו חמישה מבכירי הממשל הסעודי לביקורים בוושינגטון, שם נפגשו עם גורמים אמריקניים ודנו בסוגיות המרכזיות שיעמדו במוקד הפגישה.
בין המבקרים מטעם ריאד היו שר ההגנה, הנסיך חאלד בן סלמאן; שר המדינה וחבר הקבינט ויועץ הביטחון הלאומי, ד"ר מוסאעד אל-עיבאן; שר הכלכלה, פייסל אל-אברהים; שר התקשורת והטכנולוגיה, עבדאללה אל-סוואחה; ומושל קרן ההשקעות הציבורית, יאסר אל-רומיאן.
