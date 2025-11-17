התוכנית האמריקנית מגיעה להכרעת מועצת הביטחון של האו"ם

מועצת הביטחון תצביע בלילה על תוכנית טראמפ לרצועה. גורמים בכירים מציינים כי בשלב זה לא ברור האם סין או רוסיה יטילו וטו, וקיימת גם אפשרות כי הן יחליטו בסופו של דבר להימנע. אמש הגדיר חמאס את ההצעה "מסוכנת" והצהיר כי הוא "מתנגד לפירוק עזה מנשקה"

יוני בן מנחם | 17 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳