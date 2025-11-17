כניסה
מועצת הביטחון תצביע בלילה על תוכנית טראמפ לרצועה. גורמים בכירים מציינים כי בשלב זה לא ברור האם סין או רוסיה יטילו וטו, וקיימת גם אפשרות כי הן יחליטו בסופו של דבר להימנע. אמש הגדיר חמאס את ההצעה "מסוכנת" והצהיר כי הוא "מתנגד לפירוק עזה מנשקה"

יוני בן מנחם | 17 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

התוכנית האמריקנית מגיעה להכרעת מועצת הביטחון של האו"ם

מועצת הביטחון צפויה להצביע היום לקראת חצות (שעון ישראל) על טיוטת החלטה אמריקנית, הזוכה לתמיכה בין-לאומית, אסלאמית וערבית, לאימוץ מפת הדרכים שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנוגע לרצועת עזה. עם זאת, מעל הדיון מרחפת אפשרות שרוסיה תטיל וטו על המהלך, לאחר שהגישה טיוטה נגדית משלה.

גורמים מדיניים בכירים מציינים כי בשבועות האחרונים פעלה ארה"ב במספר ערוצים לקראת ההצבעה, בתקווה שההחלטה תהפוך בסיס ליישום השלב השני בתוכנית האמריקנית הכוללת 20 סעיפים. מטרת וושינגטון היא לעגן את מתווה טראמפ בחוק בין-לאומי, שיספק מסגרת וכיסוי להקמת כוח היציבות הבין-לאומי ולמועצת השלום.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty

