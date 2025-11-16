פרשת השחיתות באוקראינה – מה שידוע עד כה

בשבוע שעבר התפוצצה באוקראינה פרשת שחיתות במרכזה עומד טימור מינדיץ', איש עסקים יהודי-אוקראיני ושותף עבר של הנשיא וולודימיר זלנסקי, שלפי דיווחים מחזיק גם באזרחות ישראלית ועזב את המדינה ימים ספורים לפני שהסיפור התפוצץ בתקשורת.

חקירה בת 15 חודשים של הלשכה הלאומית למאבק בשחיתות (NABU) והתביעה למאבק בשחיתות (SAPO) חשפה על פי החשד מעילה ושוחד בהיקף אדיר של כ-100 מיליון דולר – בחברה הממשלתית "אנרגואטום", האחראית על תחנות האנרגיה באוקראינה.