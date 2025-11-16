חקירה שנמשכה מעל שנה חשפה על פי החשד מעילת ענק בחברת "אנרגואטום" הממשלתית האחראית על תחנות האנרגיה באוקראינה, והביאה למעצרים וסנקציות נגד מקורבו של זלנסקי. וגם – הקשר לישראל
דורון פסקין | 16 בנובמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
פרשת השחיתות באוקראינה – מה שידוע עד כה
בשבוע שעבר התפוצצה באוקראינה פרשת שחיתות במרכזה עומד טימור מינדיץ', איש עסקים יהודי-אוקראיני ושותף עבר של הנשיא וולודימיר זלנסקי, שלפי דיווחים מחזיק גם באזרחות ישראלית ועזב את המדינה ימים ספורים לפני שהסיפור התפוצץ בתקשורת.
חקירה בת 15 חודשים של הלשכה הלאומית למאבק בשחיתות (NABU) והתביעה למאבק בשחיתות (SAPO) חשפה על פי החשד מעילה ושוחד בהיקף אדיר של כ-100 מיליון דולר – בחברה הממשלתית "אנרגואטום", האחראית על תחנות האנרגיה באוקראינה.
לפי הודעת NABU, מינדיץ' עמד בראש רשת של "מנהלי צללים" שגבתה 10% עד 15% מכל עסקה, והלבינה את הכספים דרך חברות קש וחשבונות בחו"ל.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו