שרת הפנים הבריטית, שבאנה מחמוד, הציגה בריאיון רפורמת מקלט חדשה במטרה להילחם בהגירה הבלתי חוקית: "זה נועד לומר לאנשים: אל תבואו לכאן כמהגרים בלתי חוקיים, אל תעלו על סירה"
דורון פסקין | 16 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
בריטניה מקשיחה את מדיניות ההגירה; שרת הפנים: "ההגירה הבלתי חוקית קורעת את המדינה שלנו מבפנים"
שרת הפנים של בריטניה, שבאנה מחמוד, הציגה היום בריאיון לעיתון "הסאנדיי טיימס" את עיקרי מדיניות המקלט החדשה שממשלת הלייבור צפויה להציג רשמית מחר.
מדובר בהקשחת המדיניות שהייתה נהוגה עד היום, ובמרכזה קביעה כי כל מי שיגיע לבריטניה שלא כחוק – בין אם בסירות דרך התעלה, בהברחה בכלי רכב או שישהה במדינה מעבר לתום האשרה – יידרש להמתין 20 שנה לפני שיוכל לבקש מעמד קבע. נוסף על כך, מעמד הפליט עצמו יהפוך לזמני וייבחן מחדש אחת לשנתיים וחצי.
עד היום פליטים בבריטניה יכלו לבקש מעמד קבע אחרי חמש שנים בלבד, בהתאם למנגנון שנקבע עוד ב-2005 על ידי ממשלת הלייבור.
