לפי שופטי בג"ץ, החלטתו של לוין ליטול מהיועמ"שית והפרקליטות את האחריות על מינוי אחראי על החקירה התקבלה כחוק, אולם מינויו של נציב תלונות הציבור על שופטים, אשר קולה, אינו עומד בדרישות החוק, הקובע כי עליו להימנע מעיסוק בכל תפקיד אחר

אורן שלום | 16 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

בג"ץ קבע: השופט בדימוס קולה לא יפקח על חקירת פרשת הפצ"רית; שר המשפטים ימנה מועמד אחר

בפסק דין שפורסם הבוקר על ידי בג"ץ נקבע כי נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, לא ימונה לאחראי על החקירה בנושא הפצ"רית והדלפת הסרטון משדה תימן, אולם החלטתו של שר המשפטים, יריב לוין, ליטול את החקירה מידי היועמ"שית והפרקליטות התקבלה לפי החוק.

לפי שופטי בג"ץ, מינוי קולה יתבטל בשל "חוק נציב התלונות על שופטים" הקובע כי על הנציב המכהן חל איסור עיסוק בכל משרה או עיסוק אחר.

השופטים קבעו כי האדם שלוין ימנה חייב לעמוד במספר תנאים: "עובד מדינה בכיר, משפטן מובהק שתחום עיסוקו, בעבר או בהווה, כרוך בהפעלת שיקול דעת בתחום התביעה או החקירה הפלילית".

שר המשפטים יריב לוין והיועמ''שית גלי בהרב-מיארה, 1 באוקטובר 2024

שר המשפטים יריב לוין והיועמ''שית גלי בהרב-מיארה, 1 באוקטובר 2024 | צילום: Oren Ben Hakoon/POOL

