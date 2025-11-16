בג"ץ קבע: השופט בדימוס קולה לא יפקח על חקירת פרשת הפצ"רית; שר המשפטים ימנה מועמד אחר

בפסק דין שפורסם הבוקר על ידי בג"ץ נקבע כי נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, לא ימונה לאחראי על החקירה בנושא הפצ"רית והדלפת הסרטון משדה תימן, אולם החלטתו של שר המשפטים, יריב לוין, ליטול את החקירה מידי היועמ"שית והפרקליטות התקבלה לפי החוק.

לפי שופטי בג"ץ, מינוי קולה יתבטל בשל "חוק נציב התלונות על שופטים" הקובע כי על הנציב המכהן חל איסור עיסוק בכל משרה או עיסוק אחר.