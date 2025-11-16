שני ישראלים מקרית ים נעצרו בחשד שקיימו קשרים עם גורמי מודיעין איראנים

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי במהלך חודש אוקטובר 2025 עצרו שני אזרחים ישראלים מקרית ים – שמעון אזרזר, בן 27 ובת זוגו – בחשד שקיימו קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצעו עבורם משימות בעלות אופי ביטחוני.

על פי ממצאי החקירה, אזרזר ניהל קשר ממושך של יותר משנה עם אותם גורמים, ובמסגרתו ביצע מספר משימות בהנחייתם. בין השאר, הוא העביר להם תמונות ומיקומים של אתרים רגישים בישראל ואף הציע להעביר מידע חיוני מתוך בסיסי צה"ל.