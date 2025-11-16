כניסה
על פי ממצאי החקירה, אחד מבני הזוג ניהל במשך יותר משנה קשר עם גורמים איראנים וניצל את מערכת היחסים עם בת זוגו המשרתת בבסיס חיל האוויר במילואים, כדי לדלות מידע

16 בנובמבר 2025

שני ישראלים מקרית ים נעצרו בחשד שקיימו קשרים עם גורמי מודיעין איראנים

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי במהלך חודש אוקטובר 2025 עצרו שני אזרחים ישראלים מקרית ים – שמעון אזרזר, בן 27 ובת זוגו – בחשד שקיימו קשר עם גורמי מודיעין איראנים וביצעו עבורם משימות בעלות אופי ביטחוני.

על פי ממצאי החקירה, אזרזר ניהל קשר ממושך של יותר משנה עם אותם גורמים, ובמסגרתו ביצע מספר משימות בהנחייתם. בין השאר, הוא העביר להם תמונות ומיקומים של אתרים רגישים בישראל ואף הציע להעביר מידע חיוני מתוך בסיסי צה"ל.

עוד התברר כי הוא ניצל את מערכת יחסיו עם בת זוגו, המשרתת בשירות מילואים בבסיס חיל האוויר, ודלה ממנה פרטי מידע שונים על צה"ל, בסיסי חיל האוויר ועוד.

רכב משטרה, אילוסטרציה

רכב משטרה, אילוסטרציה

