טראמפ ובן סלמאן ייפגשו השבוע; בישראל עוקבים בדריכות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי לארח ביום שלישי הקרוב בבית הלבן את יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, לפגישה משמעותית שעשויה להשפיע גם על קידום תוכנית השלום האמריקנית במזרח התיכון.

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי למרות מעמדה של סעודיה כמנהיגת העולם הסוני, היא שמרה עד כה מרחק מתוכנית השלום של טראמפ ברצועת עזה. טראמפ העדיף להתקרב לקטאר ולטורקיה – הנחשבות למובילות הציר המזוהה עם "האחים המוסלמים" – בניסיון להפעיל לחץ על חמאס לקבל את תוכניתו ולשחרר את החטופים הישראלים. סעודיה, מתנגדת חריפה של "האחים המוסלמים" ושל חמאס, רואה בשניהם ארגוני טרור.