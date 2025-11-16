כניסה
לקראת הפגישה בבית הלבן, ועל רקע אפשרות להתקדמות בהליך נורמליזציה עם סעודיה, גורמים בכירים בישראל טוענים כי הדרישות הסעודיות לקידום המהלך, בהן רכישת מטוסי F-35, מדינה פלסטינית וכור גרעיני אזרחי – מציבות אתגר משמעותי עבור ישראל

יוני בן מנחם | 16 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ ובן סלמאן ייפגשו השבוע; בישראל עוקבים בדריכות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי לארח ביום שלישי הקרוב בבית הלבן את יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, לפגישה משמעותית שעשויה להשפיע גם על קידום תוכנית השלום האמריקנית במזרח התיכון.

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי למרות מעמדה של סעודיה כמנהיגת העולם הסוני, היא שמרה עד כה מרחק מתוכנית השלום של טראמפ ברצועת עזה. טראמפ העדיף להתקרב לקטאר ולטורקיה – הנחשבות למובילות הציר המזוהה עם "האחים המוסלמים" – בניסיון להפעיל לחץ על חמאס לקבל את תוכניתו ולשחרר את החטופים הישראלים. סעודיה, מתנגדת חריפה של "האחים המוסלמים" ושל חמאס, רואה בשניהם ארגוני טרור.

לדברי גורמים מדיניים בכירים, במהלך כהונת ממשל ביידן היו ישראל וסעודיה קרובות לחתימה על הסכם נורמליזציה, אך חמאס, בגיבוי איראני, טרפד את המהלך באמצעות מתקפת ה-7 באוקטובר על יישובי עוטף עזה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 20 במרץ 2018

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 20 במרץ 2018 | צילום: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

