גורמים מדיניים בכירים בישראל טוענים כי ההצעה הרוסית מתקרבת לעמדות הערביות ומתרחקת מהאינטרסים הישראליים

יוני בן מנחם | 15 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

התוכנית האמריקנית נתקלת בקשיים מול מועצת הביטחון של האו"ם; רוסיה הגישה הצעת נגד

הסכם הפסקת האש ויישום תוכנית טראמפ בעזה נכנסו לשלב רגיש בזירה הבין-לאומית, לאחר שרוסיה הגישה למועצת הביטחון של האו"ם הצעת החלטה נגדית להצעה האמריקנית, העוסקת בפריסת כוח היציבות הבין-לאומי ברצועת עזה.

גורמים מדיניים בכירים אמרו כי ההצעה הרוסית מתקרבת לעמדות הערביות ומתרחקת מהאינטרסים הישראליים. לדבריהם, טיוטת ההצעה הרוסית אינה כוללת את "מועצת השלום" שהציע הנשיא טראמפ לפיקוח על יישום התוכנית, דוחה כל שינוי דמוגרפי או טריטוריאלי ברצועת עזה, ומדגישה את המחויבות לפתרון שתי המדינות ואת חשיבות הרצף הטריטוריאלי בין עזה לגדה המערבית תחת שלטון הרשות הפלסטינית.

להערכתם, המהלך הרוסי נועד לאתגר את היוזמה האמריקנית, לחזק את מעמדה של מוסקבה בזירה הבין-לאומית. בכך היא מבססת תמיכה בעמדות ערביות ופלסטיניות שאינן עולות בקנה אחד עם עמדותיהן של ישראל וארה"ב.

מועצת הביטחון של האו״ם, 23 בספטמבר 2025

מועצת הביטחון של האו״ם, 23 בספטמבר 2025 | צילום: Spencer Platt/Getty Images

המכלית "TALARA"
איראן השתלטה על מכלית נפט זרה באזור מצרי הורמוז

דורון פסקין

איראן אישרה היום כי חיל הים האיראני השתלט על המכלית "TALARA", המשייטת תחת דגל איי מרשל, בטענה שהובילה "מטען בלתי מורשה"

ארמון הנשיאות בסוריה
דיווח: חשד כי שתי קטיושות שנורו הלילה מפרברי דמשק כוונו לארמון הנשיאות

דורון פסקין

משרד ההגנה הסורי הודיע כי בניין מגורים במערב הבירה נפגע. גורמים סורים מסרו ל"אל ערבי אלג'דיד" כי "סוג הרקטות ומיקום השיגור מצביעים על כך שהירי כוון ככל הנראה לעבר הארמון הנשיאותי"

שוטר אוקראיני לצד מבנה שניזוק מתקפה הרוסית על קייב הלילה
מתקפה רחבה על קייב; דיווח על תקיפה אוקראינית על אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה

דורון פסקין

נשיא אוקראינה זלנסקי טען כי בתקיפה הרוסית נעשה שימוש במאות כטב"מים, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו. ברוסיה דווח על תקיפות אוקראיניות בעומק המדינה

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון
ארבעה תושבי ירושלים נעצרו בחשד להשתייכות לדאע"ש

צוות מגזין אפוק

בחקירתם עלה כי הארבעה, בשנות ה-20 לחייהם, גיבשו תוכנית להיערכות ל"מלחמה הגדולה באחרית הימים" ותכננו לבצע פיגועים

תקיפות צה״ל בלבנון, 30 באוקטובר 2025
חיזבאללה נמנע בינתיים מלהגיב על התקיפות הישראליות, אך ממשיך בהתעצמות הצבאית

יוני בן מנחם

מזכ"ל ארגון הטרור, השיח' נעים קאסם, הזהיר השבוע כי ארגונו לא ישלים עם המשך התקיפות הישראליות. גורמים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה נמנע בשלב זה מלהשיב אש מחשש שישראל תפעיל תוכנית סדורה להשמדת יכולותיו האסטרטגיות

מני גודארד ז"ל
מני גודארד ז"ל הוא החלל החטוף שהושב אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

גודארד נרצח במתקפת ה-7 באוקטובר, ובדצמבר 2023 נקבע מותו. ברצועת עזה נותרו כעת שלושה חללים חטופים

