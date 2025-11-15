התוכנית האמריקנית נתקלת בקשיים מול מועצת הביטחון של האו"ם; רוסיה הגישה הצעת נגד

הסכם הפסקת האש ויישום תוכנית טראמפ בעזה נכנסו לשלב רגיש בזירה הבין-לאומית, לאחר שרוסיה הגישה למועצת הביטחון של האו"ם הצעת החלטה נגדית להצעה האמריקנית, העוסקת בפריסת כוח היציבות הבין-לאומי ברצועת עזה.

גורמים מדיניים בכירים אמרו כי ההצעה הרוסית מתקרבת לעמדות הערביות ומתרחקת מהאינטרסים הישראליים. לדבריהם, טיוטת ההצעה הרוסית אינה כוללת את "מועצת השלום" שהציע הנשיא טראמפ לפיקוח על יישום התוכנית, דוחה כל שינוי דמוגרפי או טריטוריאלי ברצועת עזה, ומדגישה את המחויבות לפתרון שתי המדינות ואת חשיבות הרצף הטריטוריאלי בין עזה לגדה המערבית תחת שלטון הרשות הפלסטינית.