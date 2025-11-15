איראן השתלטה על מכלית נפט זרה באזור מצרי הורמוז

איראן הודיעה היום כי חיל הים של משמרות המהפכה השתלט על מכלית נפט זרה מול חופי מקראן שבדרום המדינה, בטענה כי הובילה "מטען בלתי מורשה" ובהתאם ל"צו שיפוטי".

מדובר במכלית בשם Talara, הנושאת את דגל איי מרשל, שהייתה עמוסה בכ-30 אלף טון תזקיקים פטרוכימיים ועשתה דרכה לסינגפור.