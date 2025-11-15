כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

איראן אישרה היום כי חיל הים האיראני השתלט על המכלית "TALARA", המשייטת תחת דגל איי מרשל, בטענה שהובילה "מטען בלתי מורשה"

דורון פסקין | 15 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

איראן השתלטה על מכלית נפט זרה באזור מצרי הורמוז

איראן הודיעה היום כי חיל הים של משמרות המהפכה השתלט על מכלית נפט זרה מול חופי מקראן שבדרום המדינה, בטענה כי הובילה "מטען בלתי מורשה" ובהתאם ל"צו שיפוטי".

מדובר במכלית בשם Talara, הנושאת את דגל איי מרשל, שהייתה עמוסה בכ-30 אלף טון תזקיקים פטרוכימיים ועשתה דרכה לסינגפור.

לפי דיווחים זרים, ההשתלטות בוצעה אתמול, כאשר המכלית חלפה באזור מצרי הורמוז או מפרץ עומאן, והוסטה ממסלולה לעבר חופי איראן. חברת האבטחה אמברי מסרה כי שלוש סירות חמושות של משמרות המהפכה השתתפו בתפיסה.

המכלית "TALARA"

המכלית "TALARA" | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מועצת הביטחון של האו״ם, 23 בספטמבר 2025
התוכנית האמריקנית נתקלת בקשיים מול מועצת הביטחון של האו"ם; רוסיה הגישה הצעת נגד

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים בישראל טוענים כי ההצעה הרוסית מתקרבת לעמדות הערביות ומתרחקת מהאינטרסים הישראליים

ארמון הנשיאות בסוריה
דיווח: חשד כי שתי קטיושות שנורו הלילה מפרברי דמשק כוונו לארמון הנשיאות

דורון פסקין

משרד ההגנה הסורי הודיע כי בניין מגורים במערב הבירה נפגע. גורמים סורים מסרו ל"אל ערבי אלג'דיד" כי "סוג הרקטות ומיקום השיגור מצביעים על כך שהירי כוון ככל הנראה לעבר הארמון הנשיאותי"

שוטר אוקראיני לצד מבנה שניזוק מתקפה הרוסית על קייב הלילה
מתקפה רחבה על קייב; דיווח על תקיפה אוקראינית על אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה

דורון פסקין

נשיא אוקראינה זלנסקי טען כי בתקיפה הרוסית נעשה שימוש במאות כטב"מים, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו. ברוסיה דווח על תקיפות אוקראיניות בעומק המדינה

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון
ארבעה תושבי ירושלים נעצרו בחשד להשתייכות לדאע"ש

צוות מגזין אפוק

בחקירתם עלה כי הארבעה, בשנות ה-20 לחייהם, גיבשו תוכנית להיערכות ל"מלחמה הגדולה באחרית הימים" ותכננו לבצע פיגועים

תקיפות צה״ל בלבנון, 30 באוקטובר 2025
חיזבאללה נמנע בינתיים מלהגיב על התקיפות הישראליות, אך ממשיך בהתעצמות הצבאית

יוני בן מנחם

מזכ"ל ארגון הטרור, השיח' נעים קאסם, הזהיר השבוע כי ארגונו לא ישלים עם המשך התקיפות הישראליות. גורמים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה נמנע בשלב זה מלהשיב אש מחשש שישראל תפעיל תוכנית סדורה להשמדת יכולותיו האסטרטגיות

מני גודארד ז"ל
מני גודארד ז"ל הוא החלל החטוף שהושב אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

גודארד נרצח במתקפת ה-7 באוקטובר, ובדצמבר 2023 נקבע מותו. ברצועת עזה נותרו כעת שלושה חללים חטופים

שתפו: