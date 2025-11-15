איראן אישרה היום כי חיל הים האיראני השתלט על המכלית "TALARA", המשייטת תחת דגל איי מרשל, בטענה שהובילה "מטען בלתי מורשה"
דורון פסקין | 15 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
איראן השתלטה על מכלית נפט זרה באזור מצרי הורמוז
איראן הודיעה היום כי חיל הים של משמרות המהפכה השתלט על מכלית נפט זרה מול חופי מקראן שבדרום המדינה, בטענה כי הובילה "מטען בלתי מורשה" ובהתאם ל"צו שיפוטי".
מדובר במכלית בשם Talara, הנושאת את דגל איי מרשל, שהייתה עמוסה בכ-30 אלף טון תזקיקים פטרוכימיים ועשתה דרכה לסינגפור.
לפי דיווחים זרים, ההשתלטות בוצעה אתמול, כאשר המכלית חלפה באזור מצרי הורמוז או מפרץ עומאן, והוסטה ממסלולה לעבר חופי איראן. חברת האבטחה אמברי מסרה כי שלוש סירות חמושות של משמרות המהפכה השתתפו בתפיסה.
