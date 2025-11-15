כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

משרד ההגנה הסורי הודיע כי בניין מגורים במערב הבירה נפגע. גורמים סורים מסרו ל"אל ערבי אלג'דיד" כי "סוג הרקטות ומיקום השיגור מצביעים על כך שהירי כוון ככל הנראה לעבר הארמון הנשיאותי"

דורון פסקין | 15 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: חשד כי שתי קטיושות שנורו הלילה מפרברי דמשק כוונו לארמון הנשיאות

משרד ההגנה הסורי הודיע הלילה כי שתי רקטות קטיושה נורו בליל שישי מפרברי דמשק ופגעו בבניין מגורים בן שלוש קומות בשכונת אל-מזה 86, שבמערב הבירה. על פי ההודעה הרשמית, הירי תואר כ"פעולת תוקפנות בוגדנית". מספר אזרחים נפצעו ונגרם נזק למבנה ולסביבתו.

משרד ההגנה מסר כי נפתחה חקירה משותפת עם משרד הפנים במטרה לאתר את מסלול הרקטות ומקור השיגור. עוד נמסר בהודעה כי "הצבא לא יהסס לרדוף אחר האחראים למעשה הנפשע הזה, ויינקטו צעדים מרתיעים נגד כל מי שיפגע בביטחון הבירה ויערער את יציבותם של אזרחי סוריה".

גורמים סורים עלומי שם, שצוטטו הבוקר באתר אל-ערבי אל-ג'דיד הפרו קטארי, מסרו כי במהלך הלילה איתרו כוחות הביטחון הסוריים אמצעי שיגור מאולתרים בשטח פתוח באזור שכונת כפר סוסה שבפרברי דמשק. על פי ההערכות, יעד הירי היה הארמון הנשיאותי שבשכונת אל-מזה היוקרתית.

ארמון הנשיאות בסוריה

ארמון הנשיאות, סוריה | MAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שוטר אוקראיני לצד מבנה שניזוק מתקפה הרוסית על קייב הלילה
מתקפה רחבה הלילה על קייב; דיווח על תקיפה אוקראינית על אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה

דורון פסקין

נשיא אוקראינה זלנסקי טען כי בתקיפה הרוסית נעשה שימוש במאות כטב"מים, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו. ברוסיה דווח על תקיפות אוקראיניות בעומק המדינה

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון
ארבעה תושבי ירושלים נעצרו בחשד להשתייכות לדאע"ש

צוות מגזין אפוק

בחקירתם עלה כי הארבעה, בשנות ה-20 לחייהם, גיבשו תוכנית להיערכות ל"מלחמה הגדולה באחרית הימים" ותכננו לבצע פיגועים

תקיפות צה״ל בלבנון, 30 באוקטובר 2025
חיזבאללה נמנע בינתיים מלהגיב על התקיפות הישראליות, אך ממשיך בהתעצמות הצבאית

יוני בן מנחם

מזכ"ל ארגון הטרור, השיח' נעים קאסם, הזהיר השבוע כי ארגונו לא ישלים עם המשך התקיפות הישראליות. גורמים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה נמנע בשלב זה מלהשיב אש מחשש שישראל תפעיל תוכנית סדורה להשמדת יכולותיו האסטרטגיות

מני גודארד ז"ל
מני גודארד ז"ל הוא החלל החטוף שהושב אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

גודארד נרצח במתקפת ה-7 באוקטובר, ובדצמבר 2023 נקבע מותו. ברצועת עזה נותרו כעת שלושה חללים חטופים

רכבים של הצלב האדום ברצועת עזה, 9 בנובמבר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לצד חברי הפרלמנט האיראני, 17 באוגוסט 2024
איראן: סקר על קריסת אמון הציבור בממשל חולל סערה – ונגנז

דורון פסקין

יועצו של הנשיא פזשכיאן פרסם באינסטגרם תוצאות סקר המצביעות על רמה חסרת תקדים של אי שביעות רצון בציבור כלפי הממשל, מה שהצית עימות בין המחנות הפוליטיים באיראן

שתפו: