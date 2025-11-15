דיווח: חשד כי שתי קטיושות שנורו הלילה מפרברי דמשק כוונו לארמון הנשיאות

משרד ההגנה הסורי הודיע הלילה כי שתי רקטות קטיושה נורו בליל שישי מפרברי דמשק ופגעו בבניין מגורים בן שלוש קומות בשכונת אל-מזה 86, שבמערב הבירה. על פי ההודעה הרשמית, הירי תואר כ"פעולת תוקפנות בוגדנית". מספר אזרחים נפצעו ונגרם נזק למבנה ולסביבתו.

משרד ההגנה מסר כי נפתחה חקירה משותפת עם משרד הפנים במטרה לאתר את מסלול הרקטות ומקור השיגור. עוד נמסר בהודעה כי "הצבא לא יהסס לרדוף אחר האחראים למעשה הנפשע הזה, ויינקטו צעדים מרתיעים נגד כל מי שיפגע בביטחון הבירה ויערער את יציבותם של אזרחי סוריה".