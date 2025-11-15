משרד ההגנה הסורי הודיע כי בניין מגורים במערב הבירה נפגע. גורמים סורים מסרו ל"אל ערבי אלג'דיד" כי "סוג הרקטות ומיקום השיגור מצביעים על כך שהירי כוון ככל הנראה לעבר הארמון הנשיאותי"
דורון פסקין | 15 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווח: חשד כי שתי קטיושות שנורו הלילה מפרברי דמשק כוונו לארמון הנשיאות
משרד ההגנה הסורי הודיע הלילה כי שתי רקטות קטיושה נורו בליל שישי מפרברי דמשק ופגעו בבניין מגורים בן שלוש קומות בשכונת אל-מזה 86, שבמערב הבירה. על פי ההודעה הרשמית, הירי תואר כ"פעולת תוקפנות בוגדנית". מספר אזרחים נפצעו ונגרם נזק למבנה ולסביבתו.
משרד ההגנה מסר כי נפתחה חקירה משותפת עם משרד הפנים במטרה לאתר את מסלול הרקטות ומקור השיגור. עוד נמסר בהודעה כי "הצבא לא יהסס לרדוף אחר האחראים למעשה הנפשע הזה, ויינקטו צעדים מרתיעים נגד כל מי שיפגע בביטחון הבירה ויערער את יציבותם של אזרחי סוריה".
גורמים סורים עלומי שם, שצוטטו הבוקר באתר אל-ערבי אל-ג'דיד הפרו קטארי, מסרו כי במהלך הלילה איתרו כוחות הביטחון הסוריים אמצעי שיגור מאולתרים בשטח פתוח באזור שכונת כפר סוסה שבפרברי דמשק. על פי ההערכות, יעד הירי היה הארמון הנשיאותי שבשכונת אל-מזה היוקרתית.
