נשיא אוקראינה זלנסקי טען כי בתקיפה הרוסית נעשה שימוש במאות כטב"מים, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו. ברוסיה דווח על תקיפות אוקראיניות בעומק המדינה

דורון פסקין | 14 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מתקפה רחבה הלילה על קייב; דיווח על תקיפה אוקראינית על אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה

רוסיה ביצעה הלילה מתקפה אווירית נרחבת על קייב. על פי נתונים רשמיים שפורסמו הבוקר, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ו-25 נפצעו.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כינה את המתקפה "מרושעת במיוחד" וציין כי רוסיה השתמשה בכ-430 כטב"מים ו-18 טילים. הגל הראשון של הפיצוצים בקייב החל זמן קצר אחרי חצות, והתקיפה נמשכה שעות ארוכות – כשאזעקות חוזרות ונשנות הורו לתושבים לרדת שוב ושוב למקלטים.

ראש המינהל הצבאי של קייב, טימור טאצ'נקו, כתב בחשבון הטלגרם שלו כי חלק גדול מהשיגורים כוונו ישירות לעבר בנייני מגורים גבוהים. "הרוסים תוקפים בנייני מגורים. רבים מהם נפגעו, כמעט בכל רובע של העיר", אמר.

שוטר אוקראיני לצד מבנה שניזוק מתקפה הרוסית על קייב הלילה

שוטר אוקראיני לצד מבנה שניזוק מהתיקפה הרוסית על קייב הלילה | צילום: OLEKSII FILIPPOV/AFP via Getty Images

