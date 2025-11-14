מתקפה רחבה הלילה על קייב; דיווח על תקיפה אוקראינית על אחד מבתי הזיקוק הגדולים ברוסיה

רוסיה ביצעה הלילה מתקפה אווירית נרחבת על קייב. על פי נתונים רשמיים שפורסמו הבוקר, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ו-25 נפצעו.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כינה את המתקפה "מרושעת במיוחד" וציין כי רוסיה השתמשה בכ-430 כטב"מים ו-18 טילים. הגל הראשון של הפיצוצים בקייב החל זמן קצר אחרי חצות, והתקיפה נמשכה שעות ארוכות – כשאזעקות חוזרות ונשנות הורו לתושבים לרדת שוב ושוב למקלטים.