בחקירתם עלה כי הארבעה, בשנות ה-20 לחייהם, גיבשו תוכנית להיערכות ל"מלחמה הגדולה באחרית הימים" ותכננו לבצע פיגועים
ארבעה תושבי ירושלים נעצרו בחשד להשתייכות לדאע"ש
שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי במהלך השבועות האחרונים נפתחה חקירה בחשד להשתייכותם של ארבעה תושבי שכונת בית צפאפא בירושלים לדאע"ש, במסגרתה הם נעצרו.
בחקירתם של החשודים, כולם בשנות ה-20 לחייהם, עלה כי הם תומכים באידיאולוגיית דאע"ש וצרכו תכנים רבים של הארגון, כולל חומרי תעמולה קשים וסרטוני זוועה מזירות לחימה ברחבי העולם. בהשפעת תכנים אלו הם גיבשו תוכנית לרכישת ציוד ואמל"ח במטרה להיערך ל"מלחמה הגדולה באחרית הימים" כפי שכינו זאת, ולבצע פיגועים נגד יהודים.
טרם מעצרם הם החלו להצטייד בציוד צבאי ובכלי נשק. אחד מהם אף הודה בחקירתו כי הציוד שנתפס בביתו נועד "לטובת המלחמה הגדולה" וכי הוא מתכנן "להשתמש באקדח נגד יהודים או כל אדם שאינו מוסלמי".
