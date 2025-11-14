כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בחקירתם עלה כי הארבעה, בשנות ה-20 לחייהם, גיבשו תוכנית להיערכות ל"מלחמה הגדולה באחרית הימים" ותכננו לבצע פיגועים

צוות מגזין אפוק | 14 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ארבעה תושבי ירושלים נעצרו בחשד להשתייכות לדאע"ש

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי במהלך השבועות האחרונים נפתחה חקירה בחשד להשתייכותם של ארבעה תושבי שכונת בית צפאפא בירושלים לדאע"ש, במסגרתה הם נעצרו.

בחקירתם של החשודים, כולם בשנות ה-20 לחייהם, עלה כי הם תומכים באידיאולוגיית דאע"ש וצרכו תכנים רבים של הארגון, כולל חומרי תעמולה קשים וסרטוני זוועה מזירות לחימה ברחבי העולם. בהשפעת תכנים אלו הם גיבשו תוכנית לרכישת ציוד ואמל"ח במטרה להיערך ל"מלחמה הגדולה באחרית הימים" כפי שכינו זאת, ולבצע פיגועים נגד יהודים.

טרם מעצרם הם החלו להצטייד בציוד צבאי ובכלי נשק. אחד מהם אף הודה בחקירתו כי הציוד שנתפס בביתו נועד "לטובת המלחמה הגדולה" וכי הוא מתכנן "להשתמש באקדח נגד יהודים או כל אדם שאינו מוסלמי".

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון

מחבל דאע״ש לצד דגל הארגון | צילום: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תקיפות צה״ל בלבנון, 30 באוקטובר 2025
חיזבאללה נמנע בינתיים מלהגיב על התקיפות הישראליות, אך ממשיך בהתעצמות הצבאית

יוני בן מנחם

מזכ"ל ארגון הטרור, השיח' נעים קאסם, הזהיר השבוע כי ארגונו לא ישלים עם המשך התקיפות הישראליות. גורמים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה נמנע בשלב זה מלהשיב אש מחשש שישראל תפעיל תוכנית סדורה להשמדת יכולותיו האסטרטגיות

מני גודארד ז"ל
מני גודארד ז"ל הוא החלל החטוף שהושב אתמול לישראל

צוות מגזין אפוק

גודארד נרצח במתקפת ה-7 באוקטובר, ובדצמבר 2023 נקבע מותו. ברצועת עזה נותרו כעת שלושה חללים חטופים

רכבים של הצלב האדום ברצועת עזה, 9 בנובמבר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לצד חברי הפרלמנט האיראני, 17 באוגוסט 2024
איראן: סקר על קריסת אמון הציבור בממשל חולל סערה – ונגנז

דורון פסקין

יועצו של הנשיא פזשכיאן פרסם באינסטגרם תוצאות סקר המצביעות על רמה חסרת תקדים של אי שביעות רצון בציבור כלפי הממשל, מה שהצית עימות בין המחנות הפוליטיים באיראן

כוחות צה"ל פועלים ביו"ש
סוכלה תשתית טרור של חמאס בבית לחם שתכננה להוציא לפועל פיגועים

צוות מגזין אפוק

בחקירת שב"כ נמצא כי אחת החוליות בתשתית הייתה במוכנות להוצאת פיגוע בטווח הזמן המיידי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חותם על החוק המסיים את השבתת הממשל, 12 בנובמבר 2025
הסתיימה השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה של ארה"ב

דורון פסקין

לאחר 43 ימים של השבתה, חתם הלילה נשיא ארה"ב על חוק מימון פדרלי זמני, בעקבות פשרה שאושרה בבית הנבחרים. עם זאת, בתוך כחודש וחצי יידרש הקונגרס לשוב ולהכריע באותן נקודות מחלוקת שהביאו למשבר – ולמנוע השבתה נוספת

שתפו: