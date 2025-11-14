חיזבאללה נמנע בינתיים מלהגיב על התקיפות הישראליות, אך ממשיך בהתעצמות הצבאית

בשבועות האחרונים גברה ההסלמה הביטחונית בלבנון בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של חיזבאללה את הסכם הפסקת האש שנחתם לפני כשנה. ישראל אוכפת בעצמה את תנאי ההסכם באמצעות תקיפות אוויריות אינטנסיביות.

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי חיזבאללה פועל לשיקום יכולותיו הצבאיות בדרום לבנון, יכולות המהוות איום ישיר על ביטחון ישראל.