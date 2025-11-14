כניסה
מזכ"ל ארגון הטרור, השיח' נעים קאסם, הזהיר השבוע כי ארגונו לא ישלים עם המשך התקיפות הישראליות. גורמים בכירים בישראל אומרים כי חיזבאללה נמנע בשלב זה מלהשיב אש מחשש שישראל תפעיל תוכנית סדורה להשמדת יכולותיו האסטרטגיות

יוני בן מנחם | 14 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

חיזבאללה נמנע בינתיים מלהגיב על התקיפות הישראליות, אך ממשיך בהתעצמות הצבאית

בשבועות האחרונים גברה ההסלמה הביטחונית בלבנון בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של חיזבאללה את הסכם הפסקת האש שנחתם לפני כשנה. ישראל אוכפת בעצמה את תנאי ההסכם באמצעות תקיפות אוויריות אינטנסיביות.

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי חיזבאללה פועל לשיקום יכולותיו הצבאיות בדרום לבנון, יכולות המהוות איום ישיר על ביטחון ישראל.

ממשלת לבנון, מצידה, ממשיכה להאשים את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש, בין היתר בשל החזקת חמישה מאחזים בדרום לבנון וביצוע תקיפות אוויריות ופעולות קרקעיות שבמהלכן נהרגו אזרחים.

תקיפות צה״ל בלבנון, 30 באוקטובר 2025

תקיפות צה״ל בדרום לבנון, 30 באוקטובר 2025 | צילום: RABIH DAHER/AFP via Getty Images

