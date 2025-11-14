גודארד נרצח במתקפת ה-7 באוקטובר, ובדצמבר 2023 נקבע מותו. ברצועת עזה נותרו כעת שלושה חללים חטופים
צוות מגזין אפוק | 14 בנובמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳
מני גודארד ז"ל הוא החלל החטוף שהושב אתמול לישראל
משרד ראש הממשלה וצה"ל הודיעו כי זוהתה גופתו של החלל החטוף מני גודארד ז"ל, לאחר השלמת ההליך במכון לרפואה משפטית.
גודארד ז"ל, בן 73 במותו, נרצח על ידי הג'יהאד האסלאמי ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה.
הוא נחטף מביתו בקיבוץ בארי, וב-8 בדצמבר 2023 נקבע מותו. הוא הותיר אחריו ארבעה ילדים ושבעה נכדים. אשתו, איילת גודארד ז״ל, נרצחה גם היא במתקפה על הקיבוץ.
