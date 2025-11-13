איראן: סקר על קריסת אמון הציבור בממשל חולל סערה – ונגנז

סערה פוליטית ותקשורתית פרצה השבוע באיראן, לאחר פרסום, ולאחר מכן מחיקה, של תוצאות סקר דעת קהל שהעידו על רמות חסרות תקדים של אי-שביעות רצון בקרב הציבור.

לפי נתוני הסקר, שהופצו ברשתות החברתיות, כ-92% מהנשאלים באיראן הביעו מידה כלשהי של חוסר שביעות רצון מהמצב הכללי במדינה – נתון שלפי כלי תקשורת איראניים לא נצפה מאז המהפכה ב-1979.

הסערה החלה ביום ראשון, כאשר ד"ר מוחמד ג'וואד ג'וואדי-יגאנה, יועץ חברתי לנשיא מסעוד פזשכיאן וראש המרכז לתקשורת עם הציבור במוסד הנשיאות, העלה לאינסטגרם תרשים מתוך סקר של מכון ISPA – מכון מחקר סטודנטיאלי הפועל בחסות אוניברסיטת ג'האד דנשגאהי. מהגרף עלה כי רוב הנשאלים דירגו את תפקוד הרשויות המקומיות והפרלמנט כ"חלש עד בינוני". לצד התרשים כתב ג'וואדי-יגאנה: "כאשר העם אינו מרוצה – הבעיה בנו. הנשיא מאמין שאין לשנות את השאלות או את הנתונים, אלא את המציאות".