יועצו של הנשיא פזשכיאן פרסם באינסטגרם תוצאות סקר המצביעות על רמה חסרת תקדים של אי שביעות רצון בציבור כלפי הממשל, מה שהצית עימות בין המחנות הפוליטיים באיראן

דורון פסקין | 13 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

איראן: סקר על קריסת אמון הציבור בממשל חולל סערה – ונגנז

סערה פוליטית ותקשורתית פרצה השבוע באיראן, לאחר פרסום, ולאחר מכן מחיקה, של תוצאות סקר דעת קהל שהעידו על רמות חסרות תקדים של אי-שביעות רצון בקרב הציבור.

לפי נתוני הסקר, שהופצו ברשתות החברתיות, כ-92% מהנשאלים באיראן הביעו מידה כלשהי של חוסר שביעות רצון מהמצב הכללי במדינה – נתון שלפי כלי תקשורת איראניים לא נצפה מאז המהפכה ב-1979.

הסערה החלה ביום ראשון, כאשר ד"ר מוחמד ג'וואד ג'וואדי-יגאנה, יועץ חברתי לנשיא מסעוד פזשכיאן וראש המרכז לתקשורת עם הציבור במוסד הנשיאות, העלה לאינסטגרם תרשים מתוך סקר של מכון ISPA – מכון מחקר סטודנטיאלי הפועל בחסות אוניברסיטת ג'האד דנשגאהי. מהגרף עלה כי רוב הנשאלים דירגו את תפקוד הרשויות המקומיות והפרלמנט כ"חלש עד בינוני". לצד התרשים כתב ג'וואדי-יגאנה: "כאשר העם אינו מרוצה – הבעיה בנו. הנשיא מאמין שאין לשנות את השאלות או את הנתונים, אלא את המציאות".

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לצד חברי הפרלמנט האיראני, 17 באוגוסט 2024

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לצד חברי הפרלמנט האיראני, 17 באוגוסט 2024 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

