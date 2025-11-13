בחקירת שב"כ נמצא כי אחת החוליות בתשתית הייתה במוכנות להוצאת פיגוע בטווח הזמן המיידי
צוות מגזין אפוק | 13 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
סוכלה תשתית טרור של חמאס בבית לחם שתכננה להוציא לפועל פיגועים
בשבועות האחרונים סוכלה על ידי כוחות הביטחון תשתית מרכזית של מחבלי חמאס אשר פעלה באזור בית לחם, ותכננה להוציא לפועל פיגועי ירי נגד כוחות הביטחון ואזרחים ישראלים.
בחקירה שניהל השב"כ נמצא כי בכירי התשתית גייסו והקימו חוליות מחבלים, אחת מהן הייתה במוכנות גבוהה לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
