בחקירת שב"כ נמצא כי אחת החוליות בתשתית הייתה במוכנות להוצאת פיגוע בטווח הזמן המיידי

צוות מגזין אפוק | 13 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

סוכלה תשתית טרור של חמאס בבית לחם שתכננה להוציא לפועל פיגועים

בשבועות האחרונים סוכלה על ידי כוחות הביטחון תשתית מרכזית של מחבלי חמאס אשר פעלה באזור בית לחם, ותכננה להוציא לפועל פיגועי ירי נגד כוחות הביטחון ואזרחים ישראלים.

בחקירה שניהל השב"כ נמצא כי בכירי התשתית גייסו והקימו חוליות מחבלים, אחת מהן הייתה במוכנות גבוהה לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.

כוחות צה"ל פועלים ביו"ש

כוחות צה"ל פועלים ביו"ש | דובר צה"ל

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חותם על החוק המסיים את השבתת הממשל, 12 בנובמבר 2025
הסתיימה השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה של ארה"ב

דורון פסקין

לאחר 43 ימים של השבתה, חתם הלילה נשיא ארה"ב על חוק מימון פדרלי זמני, בעקבות פשרה שאושרה בבית הנבחרים. עם זאת, בתוך כחודש וחצי יידרש הקונגרס לשוב ולהכריע באותן נקודות מחלוקת שהביאו למשבר – ולמנוע השבתה נוספת

הריסות ברצועת עזה, 20 בינואר 2025
קיפאון במעבר לשלב השני של תוכנית טראמפ; ארה"ב פועלת לייצב את הפסקת האש

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי המבוי הסתום נובע בעיקר ממחלוקות על הקמת הכוח הבין-לאומי ופירוק חמאס מנשקו. לדבריהם, בצה"ל מגבשים, יחד עם השליח האמריקני קושנר, תוכנית לתרחיש בו הלחימה תחודש

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024
פזשכיאן עורר סערה באיראן לאחר שהצהיר כי ייתכן פינוי חלקי של טהראן במידה והבצורת תימשך

דורון פסקין

משבר המים באיראן נמשך ואיתו הביקורת על תפקוד הממשל. יו"ר ועדת הפיקוח על תוכנית הפיתוח בפרלמנט: "הממשלה אינה מיישמת את התוכניות שכבר אושרו"

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025
דיווח: בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין הימי עם ארה"ב באזור הקאריביים

דורון פסקין

לפי רשת CNN, בבריטניה מאמצים את עמדת נציב זכויות האדם של האו"ם לפיה התקיפות האמריקניות בסמוך לחופי ונצואלה מהוות "הוצאה להורג ללא משפט", וחוששים כי המידע משמש את ארה"ב לתקיפות אלה. עד כה לא התקבל אישור רשמי בנושא

האיגרת ששלח נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, לנשיא המדינה, יצחק הרצוג
טראמפ באיגרת רשמית להרצוג: "קורא לחנון את נתניהו; אני מאמין שהתיק נגדו הוא תביעה פוליטית בלתי מוצדקת"

אורן שלום

נשיא ארה"ב שלח איגרת רשמית לנשיא המדינה: "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים חזקים ובתנאים קשים, ואין להסיח את דעתו שלא לצורך". בית הנשיא: "על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
א-שרע: "אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל; ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024"

דורון פסקין

נשיא סוריה התייחס הלילה בריאיון לוושינגטון פוסט למגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני. לדבריו, "מצאנו שמר טראמפ תומך בעמדתנו – והוא יפעל להביא לפתרון במהירות האפשרית"

