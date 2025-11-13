לאחר 43 ימים של השבתה, חתם הלילה נשיא ארה"ב על חוק מימון פדרלי זמני, בעקבות פשרה שאושרה בבית הנבחרים. עם זאת, בתוך כחודש וחצי יידרש הקונגרס לשוב ולהכריע באותן נקודות מחלוקת שהביאו למשבר – ולמנוע השבתה נוספת
דורון פסקין | 13 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
הסתיימה השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה של ארה"ב
הלילה חתם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על חוק מימון פדרלי זמני, ובכך הביא לסיומה הרשמי של השבתת הממשל הפדרלי הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב, שנמשכה 43 ימים.
המהלך התאפשר בעקבות פשרה שהושגה לפני מספר ימים בסנאט ואושרה הלילה בבית הנבחרים ברוב של 222 תומכים מול 209 מתנגדים. החוק מאפשר את חידוש פעילות הממשל עד לסוף ינואר 2026.
שורש המשבר, שהחל ב-1 באוקטובר, היה מחלוקת חריפה סביב הארכת זיכויי המס המוגדלים בחוק הגנת החולה וטיפול בר-השגה (ACA) המכונה "אובמה-קר". הדמוקרטים בסנאט התנגדו לכל הצעת מימון שלא כללה את הארכת הזיכויים, המפחיתים את עלות ביטוחי הבריאות לכ-20 מיליון אמריקנים. ללא ההארכה, צפויות פרמיות הביטוח של מיליוני מבוטחים לעלות בשיעור ממוצע של כ-26%.
