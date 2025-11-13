הסתיימה השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה של ארה"ב

הלילה חתם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על חוק מימון פדרלי זמני, ובכך הביא לסיומה הרשמי של השבתת הממשל הפדרלי הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב, שנמשכה 43 ימים.

המהלך התאפשר בעקבות פשרה שהושגה לפני מספר ימים בסנאט ואושרה הלילה בבית הנבחרים ברוב של 222 תומכים מול 209 מתנגדים. החוק מאפשר את חידוש פעילות הממשל עד לסוף ינואר 2026.