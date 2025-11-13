כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לאחר 43 ימים של השבתה, חתם הלילה נשיא ארה"ב על חוק מימון פדרלי זמני, בעקבות פשרה שאושרה בבית הנבחרים. עם זאת, בתוך כחודש וחצי יידרש הקונגרס לשוב ולהכריע באותן נקודות מחלוקת שהביאו למשבר – ולמנוע השבתה נוספת

דורון פסקין | 13 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

הסתיימה השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה של ארה"ב

הלילה חתם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על חוק מימון פדרלי זמני, ובכך הביא לסיומה הרשמי של השבתת הממשל הפדרלי הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב, שנמשכה 43 ימים.

המהלך התאפשר בעקבות פשרה שהושגה לפני מספר ימים בסנאט ואושרה הלילה בבית הנבחרים ברוב של 222 תומכים מול 209 מתנגדים. החוק מאפשר את חידוש פעילות הממשל עד לסוף ינואר 2026.

שורש המשבר, שהחל ב-1 באוקטובר, היה מחלוקת חריפה סביב הארכת זיכויי המס המוגדלים בחוק הגנת החולה וטיפול בר-השגה (ACA) המכונה "אובמה-קר". הדמוקרטים בסנאט התנגדו לכל הצעת מימון שלא כללה את הארכת הזיכויים, המפחיתים את עלות ביטוחי הבריאות לכ-20 מיליון אמריקנים. ללא ההארכה, צפויות פרמיות הביטוח של מיליוני מבוטחים לעלות בשיעור ממוצע של כ-26%.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חותם על החוק המסיים את השבתת הממשל, 12 בנובמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חותם על החוק המסיים את השבתת הממשל, 12 בנובמבר 2025 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הריסות ברצועת עזה, 20 בינואר 2025
קיפאון במעבר לשלב השני של תוכנית טראמפ; ארה"ב פועלת לייצב את הפסקת האש

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי המבוי הסתום נובע בעיקר ממחלוקות על הקמת הכוח הבין-לאומי ופירוק חמאס מנשקו. לדבריהם, בצה"ל מגבשים, יחד עם השליח האמריקני קושנר, תוכנית לתרחיש בו הלחימה תחודש

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024
פזשכיאן עורר סערה באיראן לאחר שהצהיר כי ייתכן פינוי חלקי של טהראן במידה והבצורת תימשך

דורון פסקין

משבר המים באיראן נמשך ואיתו הביקורת על תפקוד הממשל. יו"ר ועדת הפיקוח על תוכנית הפיתוח בפרלמנט: "הממשלה אינה מיישמת את התוכניות שכבר אושרו"

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025
דיווח: בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין הימי עם ארה"ב באזור הקאריביים

דורון פסקין

לפי רשת CNN, בבריטניה מאמצים את עמדת נציב זכויות האדם של האו"ם לפיה התקיפות האמריקניות בסמוך לחופי ונצואלה מהוות "הוצאה להורג ללא משפט", וחוששים כי המידע משמש את ארה"ב לתקיפות אלה. עד כה לא התקבל אישור רשמי בנושא

האיגרת ששלח נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, לנשיא המדינה, יצחק הרצוג
טראמפ באיגרת רשמית להרצוג: "קורא לחנון את נתניהו; אני מאמין שהתיק נגדו הוא תביעה פוליטית בלתי מוצדקת"

אורן שלום

נשיא ארה"ב שלח איגרת רשמית לנשיא המדינה: "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים חזקים ובתנאים קשים, ואין להסיח את דעתו שלא לצורך". בית הנשיא: "על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
א-שרע: "אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל; ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024"

דורון פסקין

נשיא סוריה התייחס הלילה בריאיון לוושינגטון פוסט למגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני. לדבריו, "מצאנו שמר טראמפ תומך בעמדתנו – והוא יפעל להביא לפתרון במהירות האפשרית"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ
שר הביטחון החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל

אורן שלום

שידורי התחנה צפויים להיפסק עד ל-1 במרץ 2026, בכפוף לאישור הממשלה. כ"ץ מסר: "המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי"

שתפו: