גורמים בכירים בישראל אומרים כי המבוי הסתום נובע בעיקר ממחלוקות על הקמת הכוח הבין-לאומי ופירוק חמאס מנשקו. לדבריהם, בצה"ל מגבשים, יחד עם השליח האמריקני קושנר, תוכנית לתרחיש בו הלחימה תחודש

יוני בן מנחם | 13 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

קיפאון במעבר לשלב השני של תוכנית טראמפ; ארה"ב פועלת לייצב את הפסקת האש

גורמים מדיניים בכירים בישראל אומרים כי המעבר לשלב השני בתוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נותר עדיין מוקפא בשל מחלוקות סביב הקמת הכוח הבין-לאומי ואופן פירוק חמאס מנשקו.

בזירה הבין-לאומית פועלת ארה"ב, יחד עם מדינות נוספות, במטרה לפתור את המחלוקות, לגבש מנגנון פיקוח ושיתוף פעולה אזורי, ולמנוע את קריסת הפסקת האש.

בזרוע הצבאית של חמאס טוענים בכלי התקשורת של ארגון הטרור כי ישראל מסכלת את יישום יתר סעיפי ההסכם, מתעקשת על תנאים מוקדמים שמגבילים את פעילות הארגון, ומבצעת מעקב מודיעיני באמצעות מל"טים, כדי ליצור "בנק מטרות" להפרת הפסקת האש בעתיד. גורמים בחמאס מאשימים כי פעולות אלו נועדו למנוע מעבר לשלב השני. חמאס והפלגים הפלסטיניים מאיימים כי אם לא ימולאו ההתחייבויות כלפי רצועת עזה בהתאם להסכם, בעיקר בתחום ההומניטרי ובשיקום נזקי המלחמה, הלחימה עלולה להתחדש.

הריסות ברצועת עזה, 20 בינואר 2025

הריסות ברצועת עזה, 20 בינואר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חותם על החוק המסיים את השבתת הממשל, 12 בנובמבר 2025
הסתיימה השבתת הממשל הארוכה בהיסטוריה של ארה"ב

דורון פסקין

לאחר 43 ימים של השבתה, חתם הלילה נשיא ארה"ב על חוק מימון פדרלי זמני, בעקבות פשרה שאושרה בבית הנבחרים. עם זאת, בתוך כחודש וחצי יידרש הקונגרס לשוב ולהכריע באותן נקודות מחלוקת שהביאו למשבר – ולמנוע השבתה נוספת

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024
פזשכיאן עורר סערה באיראן לאחר שהצהיר כי ייתכן פינוי חלקי של טהראן במידה והבצורת תימשך

דורון פסקין

משבר המים באיראן נמשך ואיתו הביקורת על תפקוד הממשל. יו"ר ועדת הפיקוח על תוכנית הפיתוח בפרלמנט: "הממשלה אינה מיישמת את התוכניות שכבר אושרו"

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025
דיווח: בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין הימי עם ארה"ב באזור הקאריביים

דורון פסקין

לפי רשת CNN, בבריטניה מאמצים את עמדת נציב זכויות האדם של האו"ם לפיה התקיפות האמריקניות בסמוך לחופי ונצואלה מהוות "הוצאה להורג ללא משפט", וחוששים כי המידע משמש את ארה"ב לתקיפות אלה. עד כה לא התקבל אישור רשמי בנושא

האיגרת ששלח נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, לנשיא המדינה, יצחק הרצוג
טראמפ באיגרת רשמית להרצוג: "קורא לחנון את נתניהו; אני מאמין שהתיק נגדו הוא תביעה פוליטית בלתי מוצדקת"

אורן שלום

נשיא ארה"ב שלח איגרת רשמית לנשיא המדינה: "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים חזקים ובתנאים קשים, ואין להסיח את דעתו שלא לצורך". בית הנשיא: "על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
א-שרע: "אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל; ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024"

דורון פסקין

נשיא סוריה התייחס הלילה בריאיון לוושינגטון פוסט למגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני. לדבריו, "מצאנו שמר טראמפ תומך בעמדתנו – והוא יפעל להביא לפתרון במהירות האפשרית"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ
שר הביטחון החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל

אורן שלום

שידורי התחנה צפויים להיפסק עד ל-1 במרץ 2026, בכפוף לאישור הממשלה. כ"ץ מסר: "המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי"

