קיפאון במעבר לשלב השני של תוכנית טראמפ; ארה"ב פועלת לייצב את הפסקת האש

גורמים מדיניים בכירים בישראל אומרים כי המעבר לשלב השני בתוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נותר עדיין מוקפא בשל מחלוקות סביב הקמת הכוח הבין-לאומי ואופן פירוק חמאס מנשקו.

בזירה הבין-לאומית פועלת ארה"ב, יחד עם מדינות נוספות, במטרה לפתור את המחלוקות, לגבש מנגנון פיקוח ושיתוף פעולה אזורי, ולמנוע את קריסת הפסקת האש.

בזרוע הצבאית של חמאס טוענים בכלי התקשורת של ארגון הטרור כי ישראל מסכלת את יישום יתר סעיפי ההסכם, מתעקשת על תנאים מוקדמים שמגבילים את פעילות הארגון, ומבצעת מעקב מודיעיני באמצעות מל"טים, כדי ליצור "בנק מטרות" להפרת הפסקת האש בעתיד. גורמים בחמאס מאשימים כי פעולות אלו נועדו למנוע מעבר לשלב השני. חמאס והפלגים הפלסטיניים מאיימים כי אם לא ימולאו ההתחייבויות כלפי רצועת עזה בהתאם להסכם, בעיקר בתחום ההומניטרי ובשיקום נזקי המלחמה, הלחימה עלולה להתחדש.