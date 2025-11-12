כניסה
משבר המים באיראן נמשך ואיתו הביקורת על תפקוד הממשל. יו"ר ועדת הפיקוח על תוכנית הפיתוח בפרלמנט: "הממשלה אינה מיישמת את התוכניות שכבר אושרו"

דורון פסקין | 12 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

פזשכיאן עורר סערה באיראן לאחר שהצהיר כי ייתכן פינוי חלקי של טהראן במידה והבצורת תימשך

הצהרתו של נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, כי ייתכן שיידרש פינוי תושבי טהראן אם הבצורת תימשך ומשבר המים יחריף, עוררה סערה ציבורית ופוליטית וגררה גל תגובות חריפות מצד בכירים, מומחים ואנשי ממשל לשעבר.

פזשכיאן אמר את הדברים ביום שישי האחרון במהלך ביקורו במחוז כורדיסטן. לדבריו, אם לא ירדו גשמים בבירה עד סוף נובמבר, ייתכן שיוטלו הגבלות מים חמורות – ואף יישקל פינוי חלקי של העיר במצב קיצון.

דבריו התקבלו באיראן כהתבטאות קיצונית וחסרת אחריות, הממסכת את הסוגייה המרכזית – ניהול כושל של משק המים האיראני.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, 16 בספטמבר 2024 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

ספינה של חיל הים האמריקני בסמוך לחופי ונצואלה, 26 באוקטובר 2025
דיווח: בריטניה עצרה חלק משיתוף המודיעין הימי עם ארה"ב באזור הקאריביים

דורון פסקין

לפי רשת CNN, בבריטניה מאמצים את עמדת נציב זכויות האדם של האו"ם לפיה התקיפות האמריקניות בסמוך לחופי ונצואלה מהוות "הוצאה להורג ללא משפט", וחוששים כי המידע משמש את ארה"ב לתקיפות אלה. עד כה לא התקבל אישור רשמי בנושא

האיגרת ששלח נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, לנשיא המדינה, יצחק הרצוג
טראמפ באיגרת רשמית להרצוג: "קורא לחנון את נתניהו; אני מאמין שהתיק נגדו הוא תביעה פוליטית בלתי מוצדקת"

אורן שלום

נשיא ארה"ב שלח איגרת רשמית לנשיא המדינה: "ראש הממשלה נתניהו עמד איתן למען ישראל מול יריבים חזקים ובתנאים קשים, ואין להסיח את דעתו שלא לצורך". בית הנשיא: "על המעוניין בקבלת חנינה להגיש בקשה בהתאם לכללים"

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025
א-שרע: "אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל; ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024"

דורון פסקין

נשיא סוריה התייחס הלילה בריאיון לוושינגטון פוסט למגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני. לדבריו, "מצאנו שמר טראמפ תומך בעמדתנו – והוא יפעל להביא לפתרון במהירות האפשרית"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ
שר הביטחון החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל

אורן שלום

שידורי התחנה צפויים להיפסק עד ל-1 במרץ 2026, בכפוף לאישור הממשלה. כ"ץ מסר: "המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח המיוחד של ארה"ב, סטיב ויטקוף, ספטמבר 2025, ניו יורק
עדיין אין מענה לנושא פירוק חמאס מנשקו; ארה"ב ממשיכה לנסות לקדם את התוכנית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בממשל טראמפ מתחילים להפנים שאין בשלב זה גורם ערבי או בין-לאומי המסוגל לפרק את חמאס מנשקו מבלי להיקלע לעימות ישיר עמו. לדבריהם, התוכנית האמריקנית חסרה בשלב זה מפת דרכים מעשית ליישום

בניין הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם
אולם קונצרטים מפורסם באמסטרדם ביטל קונצרט חנוכה בשל השתתפות החזן הצבאי הראשי של צה"ל

דורון פסקין

בשבוע שעבר נרשמו הפרעות קשות מצד מפגינים פרו פלסטינים במהלך הופעה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז

