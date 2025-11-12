משבר המים באיראן נמשך ואיתו הביקורת על תפקוד הממשל. יו"ר ועדת הפיקוח על תוכנית הפיתוח בפרלמנט: "הממשלה אינה מיישמת את התוכניות שכבר אושרו"
דורון פסקין | 12 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
פזשכיאן עורר סערה באיראן לאחר שהצהיר כי ייתכן פינוי חלקי של טהראן במידה והבצורת תימשך
הצהרתו של נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, כי ייתכן שיידרש פינוי תושבי טהראן אם הבצורת תימשך ומשבר המים יחריף, עוררה סערה ציבורית ופוליטית וגררה גל תגובות חריפות מצד בכירים, מומחים ואנשי ממשל לשעבר.
פזשכיאן אמר את הדברים ביום שישי האחרון במהלך ביקורו במחוז כורדיסטן. לדבריו, אם לא ירדו גשמים בבירה עד סוף נובמבר, ייתכן שיוטלו הגבלות מים חמורות – ואף יישקל פינוי חלקי של העיר במצב קיצון.
דבריו התקבלו באיראן כהתבטאות קיצונית וחסרת אחריות, הממסכת את הסוגייה המרכזית – ניהול כושל של משק המים האיראני.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו