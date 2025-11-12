פזשכיאן עורר סערה באיראן לאחר שהצהיר כי ייתכן פינוי חלקי של טהראן במידה והבצורת תימשך

הצהרתו של נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, כי ייתכן שיידרש פינוי תושבי טהראן אם הבצורת תימשך ומשבר המים יחריף, עוררה סערה ציבורית ופוליטית וגררה גל תגובות חריפות מצד בכירים, מומחים ואנשי ממשל לשעבר.

פזשכיאן אמר את הדברים ביום שישי האחרון במהלך ביקורו במחוז כורדיסטן. לדבריו, אם לא ירדו גשמים בבירה עד סוף נובמבר, ייתכן שיוטלו הגבלות מים חמורות – ואף יישקל פינוי חלקי של העיר במצב קיצון.