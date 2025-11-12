טראמפ באיגרת רשמית להרצוג: "קורא לחנון את נתניהו; אני מאמין שהתיק נגדו הוא תביעה פוליטית בלתי מוצדקת"

נשיא המדינה יצחק הרצוג קיבל הבוקר איגרת חתומה מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הקוראת לו להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"כשהמדינה הגדולה ישראל והעם היהודי המופלא מתקדמים מעבר לזמנים הקשים ביותר של שלוש השנים האחרונות, אני קורא בזאת לחנון לחלוטין את בנימין נתניהו, אשר היה ראש ממשלה נחוש ומוביל בתקופת מלחמה, וכעת מוביל את ישראל לעידן של שלום, עידן הכולל את המשך עבודתי עם מנהיגים מרכזיים במזרח התיכון כדי להוסיף מדינות נוספות להסכמי אברהם, ששינו את פני העולם", כתב טראמפ.