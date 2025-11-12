נשיא סוריה התייחס הלילה בריאיון לוושינגטון פוסט למגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני. לדבריו, "מצאנו שמר טראמפ תומך בעמדתנו – והוא יפעל להביא לפתרון במהירות האפשרית"
דורון פסקין | 12 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
א-שרע: "אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל; ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024"
בריאיון שפורסם הלילה בעיתון וושינגטון פוסט, לאחר ביקורו ההיסטורי בבית הלבן, אמר נשיא סוריה, אחמד א-שרע, כי ארצו עשתה "צעד משמעותי" במגעים מול ירושלים על הסכם ביטחוני, וטען כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, תומך בעמדה הסורית ואף "יפעל לקידום פתרון מהיר".
"אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל, והתקדמנו דרך ארוכה לעבר הסכם. כדי שנגיע להסכם סופי – ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024", אמר א-שרע.
במהלך הריאיון האשים א-שרע את ישראל בהפרת הסכם הפרדת הכוחות מ-1974 לאחר נפילת משטר אסד: "כאשר משטר אסד נפל, ישראל ביטלה את ההסכם, הרחיבה את נוכחותה בסוריה, סילקה את כוח האו"ם וכבשה שטחים חדשים. מאז ה-8 בדצמבר הם ביצעו יותר מאלף תקיפות אוויריות – הפציצו את ארמון הנשיאות ואת משרד ההגנה ואנחנו לא הגבנו, כי אנחנו ממוקדים בבנייה מחדש של סוריה".
