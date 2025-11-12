כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא סוריה התייחס הלילה בריאיון לוושינגטון פוסט למגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני. לדבריו, "מצאנו שמר טראמפ תומך בעמדתנו – והוא יפעל להביא לפתרון במהירות האפשרית"

דורון פסקין | 12 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

א-שרע: "אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל; ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024"

בריאיון שפורסם הלילה בעיתון וושינגטון פוסט, לאחר ביקורו ההיסטורי בבית הלבן, אמר נשיא סוריה, אחמד א-שרע, כי ארצו עשתה "צעד משמעותי" במגעים מול ירושלים על הסכם ביטחוני, וטען כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, תומך בעמדה הסורית ואף "יפעל לקידום פתרון מהיר".

"אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל, והתקדמנו דרך ארוכה לעבר הסכם. כדי שנגיע להסכם סופי – ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024", אמר א-שרע.

במהלך הריאיון האשים א-שרע את ישראל בהפרת הסכם הפרדת הכוחות מ-1974 לאחר נפילת משטר אסד: "כאשר משטר אסד נפל, ישראל ביטלה את ההסכם, הרחיבה את נוכחותה בסוריה, סילקה את כוח האו"ם וכבשה שטחים חדשים. מאז ה-8 בדצמבר הם ביצעו יותר מאלף תקיפות אוויריות – הפציצו את ארמון הנשיאות ואת משרד ההגנה ואנחנו לא הגבנו, כי אנחנו ממוקדים בבנייה מחדש של סוריה".

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 15 באוקטובר 2025 | צילום: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר הביטחון, ישראל כ"ץ
שר הביטחון החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל

אורן שלום

שידורי התחנה צפויים להיפסק עד ל-1 במרץ 2026, בכפוף לאישור הממשלה. כ"ץ מסר: "המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח המיוחד של ארה"ב, סטיב ויטקוף, ספטמבר 2025, ניו יורק
עדיין אין מענה לנושא פירוק חמאס מנשקו; ארה"ב ממשיכה לנסות לקדם את התוכנית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בממשל טראמפ מתחילים להפנים שאין בשלב זה גורם ערבי או בין-לאומי המסוגל לפרק את חמאס מנשקו מבלי להיקלע לעימות ישיר עמו. לדבריהם, התוכנית האמריקנית חסרה בשלב זה מפת דרכים מעשית ליישום

בניין הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם
אולם קונצרטים מפורסם באמסטרדם ביטל קונצרט חנוכה בשל השתתפות החזן הצבאי הראשי של צה"ל

דורון פסקין

בשבוע שעבר נרשמו הפרעות קשות מצד מפגינים פרו פלסטינים במהלך הופעה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז

ראש העיר איסטנבול לשעבר, אכרם אימאמולו, 31 במרץ 2024
התביעה בטורקיה דורשת מאסר של עד כ-2,400 שנה ליריבו של ארדואן

דורון פסקין

כתב אישום בן יותר מ-4,000 עמודים הוגש נגד ראש העיר לשעבר אכרם אימאמולו, בטענה שניהל רשת שחיתות שפעלה בעירייה וגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים; באופוזיציה טוענים: "זה אינו כתב אישום – זהו תזכיר שכתבו מתכנני הפיכה"

רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני
רמטכ"ל החות'ים במסר לחמאס: אם ישראל תחדש את התקיפות בעזה נחזור לתקוף אותה

דורון פסקין

לאחר חיסול הרמטכ"ל הקודם, שלח הרמטכ"ל החדש, יוסף אל-מדאני, מכתב להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס בו הצהיר כי ארגונו ימשיך לתמוך בעזה ועוקב אחר ההתפתחויות מול ישראל

מטוסי קרב רוסיים מדגם מיג-31
רוסיה טוענת כי סיכלה מבצע של אוקראינה ובריטניה לחטיפת מטוס קרב חמוש בטיל היפרסוני

דורון פסקין

בהודעת שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) נטען כי מטרת המבצע הייתה לגייס טייסים רוסים שיחטפו מטוס מיג-31 ולהטיסו לבסיס של נאט"ו במטרה ליירט אותו. בתגובה, תקפה רוסיה שני יעדים אסטרטגיים באוקראינה באמצעות טיל היפר סוני

שתפו: