א-שרע: "אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל; ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024"

בריאיון שפורסם הלילה בעיתון וושינגטון פוסט, לאחר ביקורו ההיסטורי בבית הלבן, אמר נשיא סוריה, אחמד א-שרע, כי ארצו עשתה "צעד משמעותי" במגעים מול ירושלים על הסכם ביטחוני, וטען כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, תומך בעמדה הסורית ואף "יפעל לקידום פתרון מהיר".

"אנחנו נמצאים במו"מ ישיר עם ישראל, והתקדמנו דרך ארוכה לעבר הסכם. כדי שנגיע להסכם סופי – ישראל חייבת לסגת לגבולות שלפני ה-8 בדצמבר 2024", אמר א-שרע.