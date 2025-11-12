שידורי התחנה צפויים להיפסק עד ל-1 במרץ 2026, בכפוף לאישור הממשלה. כ"ץ מסר: "המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי"
שר הביטחון החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע היום על החלטתו לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. בהתאם להחלטה, שידורי התחנה יופסקו עד ל-1 במרץ 2026, בכפוף לאישור בממשלה.
נוסף על כך, יוקם צוות מקצועי במשרד הביטחון אשר יהיה אחראי על יישום ההחלטה וליווי תהליך הסגירה. צוות היישום יעסוק גם בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה – לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי.
כ"ץ מסר: "כפי שהבהרתי - מה שהיה לא יהיה. גל"צ הוקמה על ידי ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם – ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו