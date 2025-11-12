שר הביטחון החליט על סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע היום על החלטתו לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. בהתאם להחלטה, שידורי התחנה יופסקו עד ל-1 במרץ 2026, בכפוף לאישור בממשלה.

נוסף על כך, יוקם צוות מקצועי במשרד הביטחון אשר יהיה אחראי על יישום ההחלטה וליווי תהליך הסגירה. צוות היישום יעסוק גם בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה – לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי.