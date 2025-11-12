עדיין אין מענה לנושא פירוק חמאס מנשקו; ארה"ב ממשיכה לנסות לקדם את התוכנית

גורמים מדיניים בכירים בירושלים טוענים כי וושינגטון ניצבת בפני סוג של מבוכה אסטרטגית לקראת יישום השלב השני בתוכנית השלום של טראמפ ברצועת עזה. להערכתם, בממשל האמריקני מתחילים להפנים כי אין בשלב זה גורם ערבי או בין-לאומי המסוגל לפרק את חמאס מנשקו מבלי להיקלע לעימות ישיר עמו.

על רקע נושא זה, למרות המגעים האינטנסיביים שמובילה ארה"ב, טרם נמצאה נוסחה שתפתור את סוגיית עשרות מחבלי חמאס הלכודים במנהרה בדרום הרצועה, אזור הנמצא בשליטת ישראל. לדברי אותם גורמים, אף שפתרון הסוגיה אינו מוגדר רשמית כחלק מן השלב השני של ההסכם, מבחינת שני הצדדים מדובר בתנאי הכרחי להמשך התהליך. התקדמות לשלבים הבאים מותנית גם בהשבת כלל גופות החללים שנותרו בידי חמאס.