גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בממשל טראמפ מתחילים להפנים שאין בשלב זה גורם ערבי או בין-לאומי המסוגל לפרק את חמאס מנשקו מבלי להיקלע לעימות ישיר עמו. לדבריהם, התוכנית האמריקנית חסרה בשלב זה מפת דרכים מעשית ליישום

יוני בן מנחם | 12 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

עדיין אין מענה לנושא פירוק חמאס מנשקו; ארה"ב ממשיכה לנסות לקדם את התוכנית

גורמים מדיניים בכירים בירושלים טוענים כי וושינגטון ניצבת בפני סוג של מבוכה אסטרטגית לקראת יישום השלב השני בתוכנית השלום של טראמפ ברצועת עזה. להערכתם, בממשל האמריקני מתחילים להפנים כי אין בשלב זה גורם ערבי או בין-לאומי המסוגל לפרק את חמאס מנשקו מבלי להיקלע לעימות ישיר עמו.

על רקע נושא זה, למרות המגעים האינטנסיביים שמובילה ארה"ב, טרם נמצאה נוסחה שתפתור את סוגיית עשרות מחבלי חמאס הלכודים במנהרה בדרום הרצועה, אזור הנמצא בשליטת ישראל. לדברי אותם גורמים, אף שפתרון הסוגיה אינו מוגדר רשמית כחלק מן השלב השני של ההסכם, מבחינת שני הצדדים מדובר בתנאי הכרחי להמשך התהליך. התקדמות לשלבים הבאים מותנית גם בהשבת כלל גופות החללים שנותרו בידי חמאס.

אחת השאלות המרכזיות שנותרו פתוחות היא מיהו הגורם שיבצע בפועל את פירוק הזרוע הצבאית של חמאס, יאסוף את אמצעי הלחימה וישמיד את מערך המנהרות הנרחב שנותר ברצועה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח המיוחד של ארה"ב, סטיב ויטקוף, ספטמבר 2025, ניו יורק

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והשליח המיוחד של ארה"ב, סטיב ויטקוף, ספטמבר 2025, ניו יורק | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בניין הקונצרטים "קונצרטחבאו" באמסטרדם
אולם קונצרטים מפורסם באמסטרדם ביטל קונצרט חנוכה בשל השתתפות החזן הצבאי הראשי של צה"ל

דורון פסקין

בשבוע שעבר נרשמו הפרעות קשות מצד מפגינים פרו פלסטינים במהלך הופעה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז

ראש העיר איסטנבול לשעבר, אכרם אימאמולו, 31 במרץ 2024
התביעה בטורקיה דורשת מאסר של עד כ-2,400 שנה ליריבו של ארדואן

דורון פסקין

כתב אישום בן יותר מ-4,000 עמודים הוגש נגד ראש העיר לשעבר אכרם אימאמולו, בטענה שניהל רשת שחיתות שפעלה בעירייה וגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים; באופוזיציה טוענים: "זה אינו כתב אישום – זהו תזכיר שכתבו מתכנני הפיכה"

רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני
רמטכ"ל החות'ים במסר לחמאס: אם ישראל תחדש את התקיפות בעזה נחזור לתקוף אותה

דורון פסקין

לאחר חיסול הרמטכ"ל הקודם, שלח הרמטכ"ל החדש, יוסף אל-מדאני, מכתב להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס בו הצהיר כי ארגונו ימשיך לתמוך בעזה ועוקב אחר ההתפתחויות מול ישראל

מטוסי קרב רוסיים מדגם מיג-31
רוסיה טוענת כי סיכלה מבצע של אוקראינה ובריטניה לחטיפת מטוס קרב חמוש בטיל היפרסוני

דורון פסקין

בהודעת שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) נטען כי מטרת המבצע הייתה לגייס טייסים רוסים שיחטפו מטוס מיג-31 ולהטיסו לבסיס של נאט"ו במטרה ליירט אותו. בתגובה, תקפה רוסיה שני יעדים אסטרטגיים באוקראינה באמצעות טיל היפר סוני

מליאת הכנסת
הצעת חוק עונש מוות למחבלים עברה הלילה בכנסת בקריאה ראשונה

אורן שלום

לפי הצעת החוק, מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל, ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה. ההצעה תועבר לדיון בוועדה לביטחון לאומי ואם תאושר היא תעלה לקריאה שנייה ושלישית

נשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע: "לא ניכנס כעת למשא ומתן ישיר עם ישראל, אולי ממשל טראמפ יסייע להגיע לסוג כזה של משא ומתן"

אורן שלום

נשיא סוריה אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי "סוריה נכנסה לעידן חדש וזה יבנה אסטרטגיה חדשה בעיקר עם ארה"ב". על עברו באל-קאעידה אמר: "זה נושא ששייך לעבר; הייתי רק בן 19"

