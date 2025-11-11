התביעה בטורקיה דורשת מאסר של עד כ-2,400 שנה ליריבו של ארדואן

התביעה באיסטנבול הגישה היום כתב אישום חסר תקדים בחומרתו נגד ראש העיר לשעבר, אכרם אימאמולו – מבכירי מפלגת האופוזיציה הראשית ומי שנחשב ליריב הפוליטי הבולט של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן.

התביעה דורשת לגזור עליו עונש מאסר מצטבר של עד 2,430 שנה, בטענה שעמד בראש רשת שחיתות רחבת היקף שגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים.