כתב אישום בן יותר מ-4,000 עמודים הוגש נגד ראש העיר לשעבר אכרם אימאמולו, בטענה שניהל רשת שחיתות שפעלה בעירייה וגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים; באופוזיציה טוענים: "זה אינו כתב אישום – זהו תזכיר שכתבו מתכנני הפיכה"
דורון פסקין | 11 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
התביעה בטורקיה דורשת מאסר של עד כ-2,400 שנה ליריבו של ארדואן
התביעה באיסטנבול הגישה היום כתב אישום חסר תקדים בחומרתו נגד ראש העיר לשעבר, אכרם אימאמולו – מבכירי מפלגת האופוזיציה הראשית ומי שנחשב ליריב הפוליטי הבולט של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן.
התביעה דורשת לגזור עליו עונש מאסר מצטבר של עד 2,430 שנה, בטענה שעמד בראש רשת שחיתות רחבת היקף שגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים.
לפי דיווחים בתקשורת הטורקית והבין-לאומית, התובע הראשי של איסטנבול, אקין גורלק, הגיש כתב אישום בהיקף חריג של למעלה מ־4,000 עמודים, הכולל 402 נאשמים, בראשם אימאמולו עצמו. על פי כתב האישום, פעלה בעירייה רשת עבריינית מאורגנת שעסקה בשוחד, הטיית מכרזים, מרמה, הלבנת הון ושימוש בלתי חוקי במאגרי מידע.
