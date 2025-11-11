כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כתב אישום בן יותר מ-4,000 עמודים הוגש נגד ראש העיר לשעבר אכרם אימאמולו, בטענה שניהל רשת שחיתות שפעלה בעירייה וגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים; באופוזיציה טוענים: "זה אינו כתב אישום – זהו תזכיר שכתבו מתכנני הפיכה"

דורון פסקין | 11 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

התביעה בטורקיה דורשת מאסר של עד כ-2,400 שנה ליריבו של ארדואן

התביעה באיסטנבול הגישה היום כתב אישום חסר תקדים בחומרתו נגד ראש העיר לשעבר, אכרם אימאמולו – מבכירי מפלגת האופוזיציה הראשית ומי שנחשב ליריב הפוליטי הבולט של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן.

התביעה דורשת לגזור עליו עונש מאסר מצטבר של עד 2,430 שנה, בטענה שעמד בראש רשת שחיתות רחבת היקף שגרמה למדינה נזק של מיליארדי דולרים.

לפי דיווחים בתקשורת הטורקית והבין-לאומית, התובע הראשי של איסטנבול, אקין גורלק, הגיש כתב אישום בהיקף חריג של למעלה מ־4,000 עמודים, הכולל 402 נאשמים, בראשם אימאמולו עצמו. על פי כתב האישום, פעלה בעירייה רשת עבריינית מאורגנת שעסקה בשוחד, הטיית מכרזים, מרמה, הלבנת הון ושימוש בלתי חוקי במאגרי מידע.

ראש העיר איסטנבול לשעבר, אכרם אימאמולו, 31 במרץ 2024

ראש העיר איסטנבול לשעבר, אכרם אימאמולו, 31 במרץ 2024 | צילום: YASIN AKGUL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני
רמטכ"ל החות'ים במסר לחמאס: אם ישראל תחדש את התקיפות בעזה נחזור לתקוף אותה

דורון פסקין

לאחר חיסול הרמטכ"ל הקודם, שלח הרמטכ"ל החדש, יוסף אל-מדאני, מכתב להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס בו הצהיר כי ארגונו ימשיך לתמוך בעזה ועוקב אחר ההתפתחויות מול ישראל

מטוסי קרב רוסיים מדגם מיג-31
רוסיה טוענת כי סיכלה מבצע של אוקראינה ובריטניה לחטיפת מטוס קרב חמוש בטיל היפרסוני

דורון פסקין

בהודעת שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) נטען כי מטרת המבצע הייתה לגייס טייסים רוסים שיחטפו מטוס מיג-31 ולהטיסו לבסיס של נאט"ו במטרה ליירט אותו. בתגובה, תקפה רוסיה שני יעדים אסטרטגיים באוקראינה באמצעות טיל היפר סוני

מליאת הכנסת
הצעת חוק עונש מוות למחבלים עברה הלילה בכנסת בקריאה ראשונה

אורן שלום

לפי הצעת החוק, מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל, ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה. ההצעה תועבר לדיון בוועדה לביטחון לאומי ואם תאושר היא תעלה לקריאה שנייה ושלישית

נשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע: "לא ניכנס כעת למשא ומתן ישיר עם ישראל, אולי ממשל טראמפ יסייע להגיע לסוג כזה של משא ומתן"

אורן שלום

נשיא סוריה אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי "סוריה נכנסה לעידן חדש וזה יבנה אסטרטגיה חדשה בעיקר עם ארה"ב". על עברו באל-קאעידה אמר: "זה נושא ששייך לעבר; הייתי רק בן 19"

הבסיס הצבאי האמריקני אביאנו שבאיטליה
השבתת הממשל האמריקני חוצה את גבולות ארה"ב ויוצרת משבר תעסוקתי גם באירופה

דורון פסקין

ההשבתה, שנחשבת לארוכה בהיסטוריה, משפיעה גם על עובדים בבסיסים האמריקנים שלפחות 2,000 מהם לא קיבלו שכר. הלילה עשה הסנאט האמריקני צעד משמעותי לקראת סיום ההשבתה לאחר שאישר קידום חבילת מימון זמנית

תקיפת צה״ל בדרום לבנון היום
צה"ל תקף תשתיות טרור באזור הבקעא ובדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

נמשכות תקיפות חיל האוויר על יעדי טרור של חיזבאללה. בעומק לבנון הותקפו תשתיות לייצור ואחסון אמל"ח אסטרטגי

שתפו: