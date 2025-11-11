רמטכ"ל החות'ים במסר לחמאס: אם ישראל תחדש את התקיפות בעזה נחזור לתקוף אותה

רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני, שלח בתחילת השבוע מכתב תודה להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס, שבו הבטיח כי אם תתחדש הלחימה בעזה – החות'ים יחזרו ויתקפו בעומק ישראל.

המכתב פורסם בכלי תקשורת המקורבים לחות'ים ונפתח בדברי תודה על תנחומי הזרוע הצבאית של חמאס בעקבות חיסולו של הרמטכ"ל החות'י הקודם בידי ישראל.