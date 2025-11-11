כניסה
לאחר חיסול הרמטכ"ל הקודם, שלח הרמטכ"ל החדש, יוסף אל-מדאני, מכתב להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס בו הצהיר כי ארגונו ימשיך לתמוך בעזה ועוקב אחר ההתפתחויות מול ישראל

דורון פסקין | 11 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

רמטכ"ל החות'ים במסר לחמאס: אם ישראל תחדש את התקיפות בעזה נחזור לתקוף אותה

רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני, שלח בתחילת השבוע מכתב תודה להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס, שבו הבטיח כי אם תתחדש הלחימה בעזה – החות'ים יחזרו ויתקפו בעומק ישראל.

המכתב פורסם בכלי תקשורת המקורבים לחות'ים ונפתח בדברי תודה על תנחומי הזרוע הצבאית של חמאס בעקבות חיסולו של הרמטכ"ל החות'י הקודם בידי ישראל.

במכתבו הדגיש אל-מדאני את עומק הקשרים האמוניים והג'יהאדיים בין שני הארגונים, וציין את נכונות החות'ים להמשיך בפעולות צבאיות נגד ישראל במידת הצורך.

רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני

רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני | שימוש לפי סעיף 27א׳

