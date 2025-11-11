לאחר חיסול הרמטכ"ל הקודם, שלח הרמטכ"ל החדש, יוסף אל-מדאני, מכתב להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס בו הצהיר כי ארגונו ימשיך לתמוך בעזה ועוקב אחר ההתפתחויות מול ישראל
דורון פסקין | 11 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
רמטכ"ל החות'ים במסר לחמאס: אם ישראל תחדש את התקיפות בעזה נחזור לתקוף אותה
רמטכ"ל החות'ים בתימן, יוסף אל-מדאני, שלח בתחילת השבוע מכתב תודה להנהגת הזרוע הצבאית של חמאס, שבו הבטיח כי אם תתחדש הלחימה בעזה – החות'ים יחזרו ויתקפו בעומק ישראל.
המכתב פורסם בכלי תקשורת המקורבים לחות'ים ונפתח בדברי תודה על תנחומי הזרוע הצבאית של חמאס בעקבות חיסולו של הרמטכ"ל החות'י הקודם בידי ישראל.
במכתבו הדגיש אל-מדאני את עומק הקשרים האמוניים והג'יהאדיים בין שני הארגונים, וציין את נכונות החות'ים להמשיך בפעולות צבאיות נגד ישראל במידת הצורך.
