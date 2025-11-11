בהודעת שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) נטען כי מטרת המבצע הייתה לגייס טייסים רוסים שיחטפו מטוס מיג-31 ולהטיסו לבסיס של נאט"ו במטרה ליירט אותו. בתגובה, תקפה רוסיה שני יעדים אסטרטגיים באוקראינה באמצעות טיל היפר סוני
דורון פסקין | 11 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
רוסיה טוענת כי סיכלה מבצע של אוקראינה ובריטניה לחטיפת מטוס קרב חמוש בטיל היפרסוני
שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) טען היום כי סיכל מבצע מודיעיני שלטענתו תוכנן על ידי אוקראינה ובריטניה, שמטרתו הייתה לגייס טייסים רוסים כדי "לחטוף" מטוס קרב מדגם מיג-31, החמוש בטיל ההיפר-סוני "קינז'ל", ולהטיסו לעבר בסיס נאט"ו בעיר קונסטנצה שברומניה.
על פי הגרסה הרוסית, שפורסמה בסוכנות הידיעות הממלכתית "ריא", התוכנית נועדה לכך שמערכות ההגנה האווירית של נאט"ו יירטו את המטוס – אירוע שלדברי מוסקבה עלול היה להוביל ל"השלכות שליליות בלתי צפויות".
בהודעת ה-FSB, כפי שצוטטה ב"ריא", נמסר כי "הצעדים שננקטו סיכלו את תוכניות המודיעין האוקראיני והבריטי לארגון פרובוקציה רחבת היקף".
