כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בהודעת שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) נטען כי מטרת המבצע הייתה לגייס טייסים רוסים שיחטפו מטוס מיג-31 ולהטיסו לבסיס של נאט"ו במטרה ליירט אותו. בתגובה, תקפה רוסיה שני יעדים אסטרטגיים באוקראינה באמצעות טיל היפר סוני

דורון פסקין | 11 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

רוסיה טוענת כי סיכלה מבצע של אוקראינה ובריטניה לחטיפת מטוס קרב חמוש בטיל היפרסוני

שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB) טען היום כי סיכל מבצע מודיעיני שלטענתו תוכנן על ידי אוקראינה ובריטניה, שמטרתו הייתה לגייס טייסים רוסים כדי "לחטוף" מטוס קרב מדגם מיג-31, החמוש בטיל ההיפר-סוני "קינז'ל", ולהטיסו לעבר בסיס נאט"ו בעיר קונסטנצה שברומניה.

על פי הגרסה הרוסית, שפורסמה בסוכנות הידיעות הממלכתית "ריא", התוכנית נועדה לכך שמערכות ההגנה האווירית של נאט"ו יירטו את המטוס – אירוע שלדברי מוסקבה עלול היה להוביל ל"השלכות שליליות בלתי צפויות".

בהודעת ה-FSB, כפי שצוטטה ב"ריא", נמסר כי "הצעדים שננקטו סיכלו את תוכניות המודיעין האוקראיני והבריטי לארגון פרובוקציה רחבת היקף".

מטוסי קרב רוסיים מדגם מיג-31

מטוסי קרב רוסיים מדגם מיג-31 | צילום: YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מליאת הכנסת
הצעת חוק עונש מוות למחבלים עברה הלילה בכנסת בקריאה ראשונה

אורן שלום

לפי הצעת החוק, מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל, ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה. ההצעה תועבר לדיון בוועדה לביטחון לאומי ואם תאושר היא תעלה לקריאה שנייה ושלישית

נשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע: "לא ניכנס כעת למשא ומתן ישיר עם ישראל, אולי ממשל טראמפ יסייע להגיע לסוג כזה של משא ומתן"

אורן שלום

נשיא סוריה אמר בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי "סוריה נכנסה לעידן חדש וזה יבנה אסטרטגיה חדשה בעיקר עם ארה"ב". על עברו באל-קאעידה אמר: "זה נושא ששייך לעבר; הייתי רק בן 19"

הבסיס הצבאי האמריקני אביאנו שבאיטליה
השבתת הממשל האמריקני חוצה את גבולות ארה"ב ויוצרת משבר תעסוקתי גם באירופה

דורון פסקין

ההשבתה, שנחשבת לארוכה בהיסטוריה, משפיעה גם על עובדים בבסיסים האמריקנים שלפחות 2,000 מהם לא קיבלו שכר. הלילה עשה הסנאט האמריקני צעד משמעותי לקראת סיום ההשבתה לאחר שאישר קידום חבילת מימון זמנית

תקיפת צה״ל בדרום לבנון היום
צה"ל תקף תשתיות טרור באזור הבקעא ובדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

נמשכות תקיפות חיל האוויר על יעדי טרור של חיזבאללה. בעומק לבנון הותקפו תשתיות לייצור ואחסון אמל"ח אסטרטגי

שוטרים בבירת ונצואלה, קראקס, 16 בנובמבר 2019
31 שנה אחרי הפיגוע במטוס נוסעים בשמי פנמה שהביא למותם של 12 יהודים – נעצר החשוד המרכזי בפיגוע

דורון פסקין

ונצואלה עצרה את עלי זכי חאג' ג'ליל – החשוד המרכזי בפיצוץ מטוס "Alas Chiricanas" שבו נהרגו 21 נוסעים, רובם מהקהילה היהודית. פנמה דורשת את הסגרתו – והחקירה מתעוררת מחדש

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 בנובמבר 2025
טראמפ העניק חנינה לג'וליאני ולבכירים נוספים שהיו מעורבים בניסיון לערער על תוצאות בחירות 2020

אורן שלום

עורך הדין לענייני חנינות של ארה"ב פרסם מסמך רשמי ובו יותר מ-70 שמות, בהם גם סידני פאוול ומארק מדוז. עד כה, טראמפ והבית הלבן לא פרסמו התייחסות רשמית לנושא

שתפו: