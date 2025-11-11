כניסה
לפי הצעת החוק, מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל, ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה. ההצעה תועבר לדיון בוועדה לביטחון לאומי ואם תאושר היא תעלה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת חוק עונש מוות למחבלים עברה הלילה בכנסת בקריאה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה אתמול בלילה בקריאה ראשונה את הצעת חוק "עונש מוות למחבלים". 39 חברי כנסת תמכו בהצעה מול 16 שהתנגדו. ההצעה תועבר כעת לדיון בוועדה לביטחון לאומי.

מדובר בחוק שמקודם על ידי חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה בשיתוף פעולה. שותפים לו של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית, חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד וחבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, יחד עם קבוצת חברי כנסת נוספים.

הצעת החוק מציעה לקבוע כי מי שגרם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל, ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, דינו מיתה. כמו כן, מוצע לקבוע כי בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון ניתן יהיה להטיל עונש מוות ברוב רגיל של שופטים ולא ניתן יהיה להקל בעונש מוות שנגזר.

מליאת הכנסת

מליאת הכנסת | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

