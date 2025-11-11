א-שרע: "לא ניכנס כעת למשא ומתן ישיר עם ישראל, אולי ממשל טראמפ יסייע להגיע לסוג כזה של משא ומתן"

רשת "פוקס ניוז" האמריקנית פרסמה הלילה ריאיון עם נשיא סוריה, אחמד א-שרע, שהתקיים במהלך ביקורו בארה"ב.

"במהלך 60 השנים האחרונות סוריה הייתה מבודדת משאר העולם, והיה ניתוק בין ארה"ב לסוריה. זו הפעם הראשונה שנשיא סוריה מבקר בבית הלבן מאז הקמת סוריה בשנות ה-40 של המאה הקודמת. לאחר נפילת המשטר הקודם, סוריה נכנסה לעידן חדש, וזה יבנה אסטרטגיה חדשה עם ארה"ב, במיוחד עם ארה"ב", אמר א-שרע.

הוא נשאל האם התחייב לכך שסוריה תצטרף לקואליציה הנלחמת בדאע"ש במזרח התיכון, והשיב: "השתתפנו בהרבה קרבות נגד דאע"ש במשך עשר שנים וסבלנו רבות במלחמות הללו. איבדתי חלק גדול מהכוחות שלי בקרבות נגד דאע"ש. יש סיבות לנוכחות הצבאית של ארה"ב בסוריה, אך היא צריכה להיות בתיאום עם ממשלת סוריה. עלינו לדון בכך ולהגיע להסכם בנוגע לדאע"ש".