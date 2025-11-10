כניסה
ההשבתה, שנחשבת לארוכה בהיסטוריה, משפיעה גם על עובדים בבסיסים האמריקנים שלפחות 2,000 מהם לא קיבלו שכר. הלילה עשה הסנאט האמריקני צעד משמעותי לקראת סיום ההשבתה לאחר שאישר קידום חבילת מימון זמנית

דורון פסקין | 10 בנובמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

השבתת הממשל האמריקני חוצה את גבולות ארה"ב ויוצרת משבר תעסוקתי גם באירופה

הסנאט האמריקני עשה הלילה צעד משמעותי לקראת סיום השבתת הממשל הפדרלי, הנמשכת מאז ה-1 באוקטובר 2025 ושברה שיא שלילי כהשבתה הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב. בהצבעה פרוצדורלית שנערכה אישרו הסנאטורים את קידומה של חבילת מימון זמנית חדשה ברוב של 60 מול 40.

ההצעה זכתה לתמיכת כמה סנאטורים דמוקרטים לאחר שהובטח להם כי יתווספו סעיפים שיבטלו אלפי פיטורים של עובדי ממשל שבוצעו על ידי ממשל טראמפ מאז תחילת ההשבתה.

הסנאט צפוי לאשר בקרוב את חבילת המימון באופן סופי, ולאחר מכן יעבור הדיון לבית הנבחרים, שבו יידרש רוב רגיל של 218 חברים (בהנחה שכל חברי הבית משתתפים בהצבעה). עם זאת, הפשרה סביב תוכנית המימון הזמנית אינה פותרת את הבעיה העמוקה יותר – הקיטוב החריף בין הדמוקרטים לרפובליקנים, שמונע את אישור התקציב השנתי. החבילה הנוכחית נועדה רק לקנות זמן נוסף למקבלי ההחלטות בוושינגטון, בתקווה שיימצא פתרון למחלוקות העמוקות סביב תקציבי הבריאות וההגירה.

הבסיס הצבאי האמריקני אביאנו שבאיטליה

הבסיס הצבאי האמריקני אביאנו שבאיטליה | צילום: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

