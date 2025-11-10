השבתת הממשל האמריקני חוצה את גבולות ארה"ב ויוצרת משבר תעסוקתי גם באירופה

הסנאט האמריקני עשה הלילה צעד משמעותי לקראת סיום השבתת הממשל הפדרלי, הנמשכת מאז ה-1 באוקטובר 2025 ושברה שיא שלילי כהשבתה הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב. בהצבעה פרוצדורלית שנערכה אישרו הסנאטורים את קידומה של חבילת מימון זמנית חדשה ברוב של 60 מול 40.

ההצעה זכתה לתמיכת כמה סנאטורים דמוקרטים לאחר שהובטח להם כי יתווספו סעיפים שיבטלו אלפי פיטורים של עובדי ממשל שבוצעו על ידי ממשל טראמפ מאז תחילת ההשבתה.