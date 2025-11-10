נמשכות תקיפות חיל האוויר על יעדי טרור של חיזבאללה. בעומק לבנון הותקפו תשתיות לייצור ואחסון אמל"ח אסטרטגי
צוות מגזין אפוק | 10 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
צה"ל תקף תשתיות טרור באזור הבקעא ובדרום לבנון
נמשכות תקיפות ישראל בלבנון לנוכח המשך ההתעצמות הצבאית של חיזבאללה. היום תקף חיל האוויר תשתיות טרור של חיזבאללה בעומק לבנון במרחב הבקעא ובדרום המדינה.
מצה"ל נמסר כי בדרום לבנון הותקף אתר של חיזבאללה ששימש לשיגור רקטות, והותקפו בו אמצעי לחימה אשר שוגרו לעבר ישראל. באתר זה זוהתה פעילות טרור של חיזבאללה במהלך החודשים האחרונים.
במרחב הבקעא הותקפו תשתיות טרור באתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו