נמשכות תקיפות חיל האוויר על יעדי טרור של חיזבאללה. בעומק לבנון הותקפו תשתיות לייצור ואחסון אמל"ח אסטרטגי

צוות מגזין אפוק | 10 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל תקף תשתיות טרור באזור הבקעא ובדרום לבנון

נמשכות תקיפות ישראל בלבנון לנוכח המשך ההתעצמות הצבאית של חיזבאללה. היום תקף חיל האוויר תשתיות טרור של חיזבאללה בעומק לבנון במרחב הבקעא ובדרום המדינה.

מצה"ל נמסר כי בדרום לבנון הותקף אתר של חיזבאללה ששימש לשיגור רקטות, והותקפו בו אמצעי לחימה אשר שוגרו לעבר ישראל. באתר זה זוהתה פעילות טרור של חיזבאללה במהלך החודשים האחרונים.

במרחב הבקעא הותקפו תשתיות טרור באתר לייצור ואחסון אמצעי לחימה אסטרטגיים.

תקיפת צה״ל בדרום לבנון היום

תקיפת צה״ל בדרום לבנון היום | צילום: RABIH DAHER/AFP via Getty Images

הבסיס הצבאי האמריקני אביאנו שבאיטליה
השבתת הממשל האמריקני חוצה את גבולות ארה"ב ויוצרת משבר תעסוקתי גם באירופה

דורון פסקין

ההשבתה, שנחשבת לארוכה בהיסטוריה, משפיעה גם על עובדים בבסיסים האמריקנים שלפחות 2,000 מהם לא קיבלו שכר. הלילה עשה הסנאט האמריקני צעד משמעותי לקראת סיום ההשבתה לאחר שאישר קידום חבילת מימון זמנית

שוטרים בבירת ונצואלה, קראקס, 16 בנובמבר 2019
31 שנה אחרי הפיגוע במטוס נוסעים בשמי פנמה שהביא למותם של 12 יהודים – נעצר החשוד המרכזי בפיגוע

דורון פסקין

ונצואלה עצרה את עלי זכי חאג' ג'ליל – החשוד המרכזי בפיצוץ מטוס "Alas Chiricanas" שבו נהרגו 21 נוסעים, רובם מהקהילה היהודית. פנמה דורשת את הסגרתו – והחקירה מתעוררת מחדש

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 בנובמבר 2025
טראמפ העניק חנינה לג'וליאני ולבכירים נוספים שהיו מעורבים בניסיון לערער על תוצאות בחירות 2020

אורן שלום

עורך הדין לענייני חנינות של ארה"ב פרסם מסמך רשמי ובו יותר מ-70 שמות, בהם גם סידני פאוול ומארק מדוז. עד כה, טראמפ והבית הלבן לא פרסמו התייחסות רשמית לנושא

השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 13 ביולי 2025
קושנר בישראל, ויטקוף צפוי להגיע היום – המטרה: לייצב את הפסקת האש ולקדם את ההסכם

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל תנסה לקבל מארה"ב מכתב ערבויות שיבטיח לה חופש פעולה ביטחוני – בדומה למנגנון הקיים בהקשר להפסקת האש בלבנון. כמו כן, בממשל טראמפ פועלים לגיבוש פתרון בנוגע למחבלים הלכודים במנהרה המצויה בשטח הקו הצהוב

הדר גולדין ז''ל
גופתו של הדר גולדין ז"ל הושבה לישראל וזוהתה על ידי המכון לרפואה משפטית

אורן שלום

11 שנה לאחר שנהרג בקרב ברפיח, זוהתה גופתו של סגן גולדין ז"ל על ידי המכון לרפואה משפטית

ג׳יפ של הצלב האדום ברצועת עזה
ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף; הוא יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך ווידוא כי מדובר בהדר גולדין ז"ל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

