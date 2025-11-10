צה"ל תקף תשתיות טרור באזור הבקעא ובדרום לבנון

נמשכות תקיפות ישראל בלבנון לנוכח המשך ההתעצמות הצבאית של חיזבאללה. היום תקף חיל האוויר תשתיות טרור של חיזבאללה בעומק לבנון במרחב הבקעא ובדרום המדינה.

מצה"ל נמסר כי בדרום לבנון הותקף אתר של חיזבאללה ששימש לשיגור רקטות, והותקפו בו אמצעי לחימה אשר שוגרו לעבר ישראל. באתר זה זוהתה פעילות טרור של חיזבאללה במהלך החודשים האחרונים.