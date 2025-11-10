ונצואלה עצרה את עלי זכי חאג' ג'ליל – החשוד המרכזי בפיצוץ מטוס "Alas Chiricanas" שבו נהרגו 21 נוסעים, רובם מהקהילה היהודית. פנמה דורשת את הסגרתו – והחקירה מתעוררת מחדש
דורון פסקין | 10 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
31 שנה אחרי הפיגוע במטוס נוסעים בשמי פנמה שהביא למותם של 12 יהודים – נעצר החשוד המרכזי בפיגוע
שלושה עשורים לאחר פיצוץ מטוס נוסעים בשמי פנמה, מה שנחשב לאחד מהפיגועים הקטלניים ביותר בתולדות המדינה במהלכו נהרגו 21 נוסעים שרובם, 12 במספר, היו אנשי עסקים מהקהילה היהודית בפנמה, נראה כי הפרשה נפתחת מחדש.
על פי דיווחים בתקשורת הבין-לאומית, ביום חמישי שעבר עצרו הרשויות בוונצואלה, באי מרגריטה, את עלי זכי חאג' ג'ליל – מבוקש בין-לאומי הנחשב לחשוד המרכזי בפיגוע.
הפיגוע התרחש ב-19 ביולי 1994, דקות ספורות לאחר שטיסת 901 של חברת "Alas Chiricanas" המריאה מנמל התעופה בקולון. הפיצוץ אירע יממה בלבד לאחר מתקפת הטרור בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס (AMIA), שבה נרצחו 85 בני אדם – פיגוע שיוחס לחיזבאללה ולאיראן.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו