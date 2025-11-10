31 שנה אחרי הפיגוע במטוס נוסעים בשמי פנמה שהביא למותם של 12 יהודים – נעצר החשוד המרכזי בפיגוע

עורך הדין לענייני חנינות של ארה"ב פרסם מסמך רשמי ובו יותר מ-70 שמות, בהם גם סידני פאוול ומארק מדוז. עד כה, טראמפ והבית הלבן לא פרסמו התייחסות רשמית לנושא