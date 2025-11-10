כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

עורך הדין לענייני חנינות של ארה"ב פרסם מסמך רשמי ובו יותר מ-70 שמות, בהם גם סידני פאוול ומארק מדוז. עד כה, טראמפ והבית הלבן לא פרסמו התייחסות רשמית לנושא

אורן שלום | 10 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ העניק חנינה לג'וליאני ולבכירים נוספים שהיו מעורבים בניסיון לערער על תוצאות בחירות 2020

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, העניק חנינה למספר דמויות בולטות שהיו מעורבות במאמציו לערער על תוצאות הבחירות לנשיאות בשנת 2020 – כך לפי עורך הדין לענייני חנינות של ארה"ב, אד מרטין.

מרטין פרסם ב-X מסמך המורה על חנינה של למעלה מ-70 אנשים, בהם רודי ג'וליאני, סידני פאוול, ג'ון איסטמן ומארק מדוז.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 בנובמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 בנובמבר 2025 | צילום: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, 13 ביולי 2025
קושנר בישראל, ויטקוף צפוי להגיע היום – המטרה: לייצב את הפסקת האש ולקדם את ההסכם

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל תנסה לקבל מארה"ב מכתב ערבויות שיבטיח לה חופש פעולה ביטחוני – בדומה למנגנון הקיים בהקשר להפסקת האש בלבנון. כמו כן, בממשל טראמפ פועלים לגיבוש פתרון בנוגע למחבלים הלכודים במנהרה המצויה בשטח הקו הצהוב

הדר גולדין ז''ל
גופתו של הדר גולדין ז"ל הושבה לישראל וזוהתה על ידי המכון לרפואה משפטית

אורן שלום

11 שנה לאחר שנהרג בקרב ברפיח, זוהתה גופתו של סגן גולדין ז"ל על ידי המכון לרפואה משפטית

ג׳יפ של הצלב האדום ברצועת עזה
ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף; הוא יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך ווידוא כי מדובר בהדר גולדין ז"ל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 2 בנובמבר 2025
דיווח: מדינות ערב חוששות שייאלצו להתעמת עם חמאס בנוגע לפירוז הרצועה

יוני בן מנחם

אתר "מידל איסט איי", הנתפס כמזוהה עם קטאר, דיווח כי מדינות שהממשל האמריקני מבקש לשלב בכוח הבין-לאומי בעזה חוששות מכניסה "למלכודת"

הדר גולדין ז''ל
חמאס הודיע כי ימסור היום את גופתו של הדר גולדין ז"ל

צוות מגזין אפוק

לפי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת הגופה תתבצע בשעה 14:00

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בספטמבר 2025
התקרבות למערב, הסרת הסנקציות ואפשרות להסכם ביטחוני עם ישראל – לקראת ביקורו של נשיא סוריה בבית הלבן

יוני בן מנחם

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הגיע לארה"ב וצפוי להיפגש מחר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בסוף השבוע האחרון הצליחה ארה"ב לקדם החלטה במועצת הביטחון של האו"ם שהסירה את שמו מרשימת הטרור

שתפו: