עורך הדין לענייני חנינות של ארה"ב פרסם מסמך רשמי ובו יותר מ-70 שמות, בהם גם סידני פאוול ומארק מדוז. עד כה, טראמפ והבית הלבן לא פרסמו התייחסות רשמית לנושא
טראמפ העניק חנינה לג'וליאני ולבכירים נוספים שהיו מעורבים בניסיון לערער על תוצאות בחירות 2020
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, העניק חנינה למספר דמויות בולטות שהיו מעורבות במאמציו לערער על תוצאות הבחירות לנשיאות בשנת 2020 – כך לפי עורך הדין לענייני חנינות של ארה"ב, אד מרטין.
מרטין פרסם ב-X מסמך המורה על חנינה של למעלה מ-70 אנשים, בהם רודי ג'וליאני, סידני פאוול, ג'ון איסטמן ומארק מדוז.
