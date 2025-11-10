טראמפ העניק חנינה לג'וליאני ולבכירים נוספים שהיו מעורבים בניסיון לערער על תוצאות בחירות 2020

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, העניק חנינה למספר דמויות בולטות שהיו מעורבות במאמציו לערער על תוצאות הבחירות לנשיאות בשנת 2020 – כך לפי עורך הדין לענייני חנינות של ארה"ב, אד מרטין.

מרטין פרסם ב-X מסמך המורה על חנינה של למעלה מ-70 אנשים, בהם רודי ג'וליאני, סידני פאוול, ג'ון איסטמן ומארק מדוז.