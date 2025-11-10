קושנר בישראל, ויטקוף צפוי להגיע היום – המטרה: לייצב את הפסקת האש ולקדם את ההסכם

השליח האמריקני ג'ארד קושנר נחת אמש בישראל, והיום צפוי להגיע גם השליח סטיב ויטקוף. גורמים מדיניים בכירים מציינים כי השניים ינסו לקדם את התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה ולגבש פתרון למשבר בנוגע למחבלי חמאס הלכודים במנהרה ברפיח.

בימים האחרונים פועלים האמריקנים והמצרים למציאת פתרון למשבר עשרות מחבלי חמאס הלכודים במנהרה שבאזור אל-ג'נינה, הנמצא בשליטה ישראלית בתוך "הקו הצהוב". חמאס דורש כי הלכודים יפונו אל מחוץ לשטח זה.