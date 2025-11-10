גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ישראל תנסה לקבל מארה"ב מכתב ערבויות שיבטיח לה חופש פעולה ביטחוני – בדומה למנגנון הקיים בהקשר להפסקת האש בלבנון. כמו כן, בממשל טראמפ פועלים לגיבוש פתרון בנוגע למחבלים הלכודים במנהרה המצויה בשטח הקו הצהוב
יוני בן מנחם | 10 בנובמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
קושנר בישראל, ויטקוף צפוי להגיע היום – המטרה: לייצב את הפסקת האש ולקדם את ההסכם
השליח האמריקני ג'ארד קושנר נחת אמש בישראל, והיום צפוי להגיע גם השליח סטיב ויטקוף. גורמים מדיניים בכירים מציינים כי השניים ינסו לקדם את התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה ולגבש פתרון למשבר בנוגע למחבלי חמאס הלכודים במנהרה ברפיח.
בימים האחרונים פועלים האמריקנים והמצרים למציאת פתרון למשבר עשרות מחבלי חמאס הלכודים במנהרה שבאזור אל-ג'נינה, הנמצא בשליטה ישראלית בתוך "הקו הצהוב". חמאס דורש כי הלכודים יפונו אל מחוץ לשטח זה.
לפי אותם גורמים, בממשל טראמפ חוששים כי אם לא יימצא פתרון הולם למשבר, חמאס עלול להחליט להקריס את הסכם הפסקת האש. לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, כל ההצעות שהועלו עד כה לפינוי המחבלים מצד חמאס והמתווכים – נכשלו.
