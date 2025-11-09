11 שנה לאחר שנהרג בקרב ברפיח, זוהתה גופתו של סגן גולדין ז"ל על ידי המכון לרפואה משפטית
גופתו של הדר גולדין ז"ל הושבה לישראל וזוהתה על ידי המכון לרפואה משפטית
משרד ראש הממשלה וצה"ל הודיעו כי גופתו של הדר גולדין זוהתה על לאחר השלמת ההליך על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית.
גולדין ז"ל נפל בקרב במבצע "צוק איתן" במהלך הפרת הפסקת האש ברפיח ב-1 באוגוסט 2014, וגופתו נחטפה לרצועת עזה על ידי חמאס.
גולדין ז"ל, בן 23 במותו, הותיר אחריו הורים, אחות, שני אחים וארוסה.
