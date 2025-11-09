הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי
צוות מגזין אפוק | 9 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף; הוא יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך ווידוא כי מדובר בהדר גולדין ז"ל
משרד ראש הממשלה הודיע כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות.
מסירת הגופה התבצעה לאחר הודעת חמאס היום כי הזרוע הצבאית תמסור היום בשעה 14:00 את "גופתו של הקצין הדר גולדין, שנמצאה אתמול אחר הצהריים במנהרה במחנה יבנא ברפיח".
מוקדם יותר אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בפתח ישיבת הממשלה: "חמאס הודיע אתמול שהוא מחזיק בגופתו של סגן הדר גולדין, ז"ל. אנחנו אמורים לקבל את הגופה היום אחר הצהריים. זה כמובן יתחיל מיד בווידוא הזהות שלו.
