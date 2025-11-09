ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף; הוא יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך ווידוא כי מדובר בהדר גולדין ז"ל

משרד ראש הממשלה הודיע כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות.

מסירת הגופה התבצעה לאחר הודעת חמאס היום כי הזרוע הצבאית תמסור היום בשעה 14:00 את "גופתו של הקצין הדר גולדין, שנמצאה אתמול אחר הצהריים במנהרה במחנה יבנא ברפיח".