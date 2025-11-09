כניסה
הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

צוות מגזין אפוק | 9 בנובמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ישראל קיבלה לידיה ארון של חלל חטוף; הוא יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך ווידוא כי מדובר בהדר גולדין ז"ל

משרד ראש הממשלה הודיע כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, את ארונו של חטוף חלל שנמסר לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה. משם יועבר לישראל שם יתקבל במעמד צבאי עם הרב הצבאי הראשי. לאחר מכן יועבר אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות.

מסירת הגופה התבצעה לאחר הודעת חמאס היום כי הזרוע הצבאית תמסור היום בשעה 14:00 את "גופתו של הקצין הדר גולדין, שנמצאה אתמול אחר הצהריים במנהרה במחנה יבנא ברפיח".

מוקדם יותר אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בפתח ישיבת הממשלה: "חמאס הודיע אתמול שהוא מחזיק בגופתו של סגן הדר גולדין, ז"ל. אנחנו אמורים לקבל את הגופה היום אחר הצהריים. זה כמובן יתחיל מיד בווידוא הזהות שלו.

ג׳יפ של הצלב האדום ברצועת עזה

ג׳יפ של הצלב האדום ברצועת עזה | צילום: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images

מחבלי חמאס ברצועת עזה, 2 בנובמבר 2025
דיווח: מדינות ערב חוששות שייאלצו להתעמת עם חמאס בנוגע לפירוז הרצועה

יוני בן מנחם

אתר "מידל איסט איי", הנתפס כמזוהה עם קטאר, דיווח כי מדינות שהממשל האמריקני מבקש לשלב בכוח הבין-לאומי בעזה חוששות מכניסה "למלכודת"

הדר גולדין ז''ל
חמאס הודיע כי ימסור היום את גופתו של הדר גולדין ז"ל

צוות מגזין אפוק

לפי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת הגופה תתבצע בשעה 14:00

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, 25 בספטמבר 2025
התקרבות למערב, הסרת הסנקציות ואפשרות להסכם ביטחוני עם ישראל – לקראת ביקורו של נשיא סוריה בבית הלבן

יוני בן מנחם

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, הגיע לארה"ב וצפוי להיפגש מחר עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בסוף השבוע האחרון הצליחה ארה"ב לקדם החלטה במועצת הביטחון של האו"ם שהסירה את שמו מרשימת הטרור

הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי
הפצ"רית לשעבר פונתה לבית חולים

צוות מגזין אפוק

לפי דיווחים היא ניסתה לכאורה לשים קץ לחייה. מצבה יציב

הדר גולדין ז''ל
דיווח בערוץ אלג'זירה: אותרה גופתו של הדר גולדין ז"ל

צוות מגזין אפוק

הרמטכ"ל אייל זמיר הגיע לבית משפחת גולדין למסור להם מידע שנמצא בידי צה"ל

נשיא ברזיל לשעבר, ז’איר בולסונארו, 14 בספטמבר 2025
ערעורו של בולסונארו נדחה: הנשיא לשעבר מתקרב לריצוי עונש של 27 שנות מאסר

דורון פסקין

בית המשפט העליון בברזיל דחה פה אחד את ערעורו הטכני של הנשיא לשעבר, שהורשע בניסיון לבצע הפיכה לאחר הפסדו בבחירות 2022. עונשו נותר בעינו, אך עומדת לו אפשרות ערעור נוספת שסיכוייה נמוכים

